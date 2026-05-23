Waymo宣布 自駕計程車暫不開上高速公路

Waymo於22日宣布暫停其自駕計程車的高速公路行駛，圖為一輛行駛在舊金山市區上坡道的Waymo汽車。（美聯社）

Waymo 於22日宣布，暫停其自駕 計程車的高速公路行駛，以重新評估其車輛在施工區域的性能。

舊金山紀事報報導，除了不上高速公路之外，由於暴風雨席捲美國南部地區，不時引發閃洪（flash floods），對自動駕駛汽車帶來重大危險，Alphabet旗下的Waymo公司也暫停了在整個德州 （包括休士頓市、達拉斯市、聖安東尼奧市和奧斯汀市）、田納西州納什維爾市（Nashville）和喬治亞州亞特蘭大市的自駕計程車服務。

儘管服務中斷的持續時段尚不清楚，但Waymo的工作人員承諾將盡快解決問題並恢復載客。同時，有些灣區乘客表示，似乎無法叫到自動駕駛汽車前往舊金山國際機場或沿著半島101號高速公路行駛。Waymo發言人尚未就這些服務問題作出回應。

Waymo發言人在聲明中指出：「我們致力於成為乘客和社區的好鄰居。為了履行這一承諾，我們採取了積極主動的措施，包括暫時中止部分服務。我們知道乘客依賴我們出行，感謝他們在我們努力確保安全可靠地將他們送達目的地期間的耐心等待。」

本周的進展是在上個月遭遇另一次挫折後發生的。當時，Waymo召回了近3800輛配備第五代和第六代自動駕駛系統的車輛。這些車輛的程式設定為在偵測到可能無法通行的積水路段時「減速但不停止」（slow, but not stop）。工程團隊已針對此問題開發出軟體修復方案，Waymo將在其所有車輛上部署。