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支持舊金山C提案、反對D提案 谷歌聯合創始人布林捐50萬元

編譯林思牧／綜合報導
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歌聯合創始人布林向反億萬富豪稅運動捐50萬美元。（路透）
歌聯合創始人布林向反億萬富豪稅運動捐50萬美元。（路透）

谷歌(Google)聯合創始人布林(Sergey Brin)本周向一項反對6月投票提案的運動捐贈了50萬美元。舊金山「億萬富豪稅」提案(Prop D)旨在擴大對高薪執行長(CEO)增稅。

舊金山紀事報報導，競選財務記錄顯示，布林19日向「支持C提案，反對D提案，保護舊金山小型企業和經濟復甦」運動捐贈了50萬美元。反億萬富豪稅的支持者主要來自舊金山商界，例如舊金山商會和億萬富豪資助的政治倡導組織「前進舊金山」(Advance SF)。

這筆捐款為C提案注入了一劑強心針。C提案(Prop C)旨在加快「高階主管薪資總所得稅」(又稱CEO薪資稅)的增稅進程，將原定於2028年的稅率上調提前至2027年，同時還將更多小型企業免繳城市總收入稅。Ｃ提案將小型企業免稅門檻從500萬美元提高到750萬美元，使部分符合免稅條件的小型企業免繳該稅。

根據舊金山道德委員會統計，支持C提案和反對D提案的陣營已籌集超過560萬美元的捐款，並在廣告和其他宣傳方面花費了150萬美元。這兩項提案將於6月2日提交選民投票表決。

D提案是另一項由工會支持的提案，旨在維持舊金山現行的稅收制度，並擴大「高薪CEO稅」的徵收範圍，以增加高管薪酬與普通員工薪酬差距過大的企業的稅收負擔。D提案還將擴大徵稅範圍，對高階主管薪酬遠高於普通員工的公司徵收額外稅款。

但C提案的支持者認為，這項稅收具有懲罰性，會阻礙企業在舊金山發展和拓展業務。而目前舊金山正努力重振經濟，溫和派民主黨領袖也積極推動營造更有利於商業發展的環境。

C提案的支持者也試圖利用城市數據來佐證他們的論點：審計長辦公室上周表示，如果擬議的針對高薪CEO的稅收改革獲得通過，未來20年舊金山市平均將減少近950個就業機會。

布林並不住在舊金山，大部分時間待在內華達州太浩湖畔的一處莊園。這座莊園是他2025年斥資4200萬美元購入的，此前他已對加州失去了興趣。不過布林在舊金山仍有投資，是眾多押注舊金山房地產市場的科技巨頭之一。

谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin）。(照片來源: achievemen...
谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin）。(照片來源: achievement.org)

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