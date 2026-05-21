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史丹福購物中心 Ralph's咖啡首次進駐

編譯組／綜合報導
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時尚品牌Ralph Lauren首家灣區咖啡店Ralph's在帕洛阿圖的史丹福購...
時尚品牌Ralph Lauren首家灣區咖啡店Ralph's在帕洛阿圖的史丹福購物中心開店。(Google Maps)

據媒體SFGATE報導，Ralph's Coffee咖啡店自４月中旬在高端的史丹福購物中心（Stanford Shopping Center）首店開業以來，便一直人潮湧動。該品牌在全球擁有40多家門店，包括位於紐Madison 大道、倫敦Bond街和巴黎Saint-Germain大道等時尚地標。

在附近，香奈兒（Chanel）精品店即將開業，位置就在愛馬仕（Hermès）和卡地亞（Cartier）之間，Brunello Cucinelli、Loro Piana和路易威登（Louis Vuitton）也近在咫尺。Ralph's毗鄰購物中心新開的Ralph Lauren門店。

在排長隊等待進店期間，顧客可以盡情享受購物樂趣。Ralph's中央的貨架上陳列著各式餐具，包括售價35美元的巴洛阿圖限定款馬克杯，以及售價95美元的Ralph's雨傘等時尚生活用品；友善的店員所戴的綠色Logo棒球帽售價59.50美元。

這家咖啡館的整體色調以綠白為主。除了帽子外，員工們那套利落的制服還包括條紋鈕扣襯衫、白色圍裙、綠色領帶、牛仔褲，以及配有綠色鞋帶的白色Polo Ralph Lauren運動鞋。

Ralph's的露天座位區擺放著編織風格的法式小酒館座椅，室內則鋪設著幾何圖案的地磚，一側環繞著弧形木質長椅。牆上裝裱的藝術品中，有一張勞倫（Ralph Lauren）本人的大幅照片，他正站在紐約市一家Ralph's店前。

第一家Ralph's於2014年在第五大道（Fifth Avenue）一棟全新的Polo Ralph Lauren旗艦店二樓開業。史丹福分店是該品牌在加州的第二家門店，此前今年早些時候，Ralph's已進駐Newport Beach的Fashion Island。

自創立以來，Ralph's 便與總部位於費城的 La Colombe 保持合作。Ralph's Roast 是一款獨家定製混合咖啡，精選來自中美洲和南美洲的有機咖啡豆。La Colombe 廣受歡迎的燕麥奶現磨拿鐵現斟為7.50 美元。

Ralph's的店面環境無論室內還是室外，每個區域都只有寥寥幾張桌子。桌上擺放著小型花藝裝飾，並有告示牌提醒顧客不要使用筆記本電腦，且要求顧客限時45分鐘。

但完美呈現Ralph Lauren品牌所倡導的美國夢，精心打造的視覺效果恐怕才是最大賣點。這裡的商品和裝潢風格與其他Ralph's門店如出一轍，如身著咖啡師裝扮的巨型泰迪熊吉祥物、大理石、木質和瓷磚表面、貨架上整齊陳列的周邊商品。這正是打造生活方式體驗的精髓所在。

時尚品牌Ralph Lauren首家灣區咖啡店Ralph's在帕洛阿圖的史丹福購...
時尚品牌Ralph Lauren首家灣區咖啡店Ralph's在帕洛阿圖的史丹福購物中心開店。（取自Pexels）

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