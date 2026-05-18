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歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

編譯廖宜怡／綜合報導
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由於姓名雷同，讓一些選民懷疑前總統歐巴馬是否參選本屆加州州長選舉。（讀者提供）
由於姓名雷同，讓一些選民懷疑前總統歐巴馬是否參選本屆加州州長選舉。（讀者提供）

一些眼尖的選民發現，前總統歐巴馬（Barack Obama）的名字似乎出現在加州6月初選選票上，與一眾候選人角逐加州州長大位。

沒錯，「歐巴馬」的確參選本屆加州州長，但此歐巴馬非彼歐巴馬，他與前總統歐巴馬沒有任何關係，而且這確實是這位候選人的真名，其全名是「巴拉克‧ D. 歐巴馬‧肖」（Barack D. Obama Shaw）。

舊金山紀事報報導，歐巴馬‧肖是一位身材高大、能言善道的音樂教師，略帶德州口音，留著灰白相間的鬍鬚，他是這場選舉的61位候選人之一。這位56歲的阿拉米達縣居民信心滿滿，他不僅相信自己能順利通過6月2日的初選進入大選，更相信自己最終能贏得州長寶座。

歐巴馬‧肖說：「這絕對有可能，從資料上來看，我比所有這些有錢的候選人都更具優勢。」

紀事報表示，這位候選人的出現，恰好契合了加州史上最混亂州長選舉之一的狀況。這場選舉的參選門檻不高，只需繳納約5000美元費用或收集6000個簽名，就能讓例如歐巴馬‧肖、「雷霆」·帕利（Thunder Parley）和「為上帝和國家而活」‧德莫特（Livingforgod Andcountry Demott）成為候選人。

更複雜的是，候選人的姓名在選票上並非按字母順序排列，而是隨機的，這使得在Instagram上只有不到350名粉絲、籌得捐款寥寥無幾的歐巴馬‧肖得以在選票上占據顯眼位置。

紀事報稱，這些邊緣候選人幾乎沒有當選的可能，但他們確實會分走一些知名候選人的選票，同時也會讓選民感到困惑。

歐巴馬 加州 德州

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