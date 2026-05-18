金山日落區清晨爆槍擊命案 1人中彈亡

舊金山日落區清晨爆槍擊命案，一人中彈身亡。（記者李怡╱攝影）

據舊金山 警察局17日向本報表示，日落區發生致命槍擊 案，一名民眾在街頭中彈身亡。警方目前已將案件列為兇殺案調查，尚未公布死者身分與嫌犯資訊。

舊金山警察局消息指出，17日凌晨約5時21分，警方接獲報案，日落區（Taraval District）46大道2500號街區發生槍擊事件。警員到場後，發現一名受害者身中槍傷，隨即展開急救。

救護人員抵達現場後，也立即進行搶救措施，但傷者最終仍因傷勢過重，當場宣告不治。

案發地點位於外日落區住宅街道，鄰近海邊社區，平時環境相對安靜。清晨突如其來的槍擊命案，也讓附近居民感到震驚。有附近住戶表示，一早被警笛聲驚醒，出門後才發現街道已遭警方封鎖，平常這裡很少發生重大案件，大家都有點嚇到。

警方指出，警局兇殺組已接手調查，目前案件仍屬公開且積極偵辦中。警方尚未公布作案動機，也未透露是否已有嫌犯落網。

警方呼籲知情民眾協助提供線索，可致電警方匿名專線415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411，並在訊息開頭輸入「SFPD」。案件編號為260276332。