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全美亞太裔總商會參加白宮簡報會 展現影響力

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來自加州的企業領䄂組成加州企業代表團，日前赴華府參加在白宮舉辦的會議，並拜訪國會...
來自加州的企業領䄂組成加州企業代表團，日前赴華府參加在白宮舉辦的會議，並拜訪國會。（ACE提供）

由全美亞太裔總商會（National ACE）與白宮公共聯絡辦公室共同舉辦的「National ACE White House Briefing– Economic Development and Policy Engagement for AAPI Small Businesses」於 5月13日在白宮隆重舉行。此次活動由全美亞裔各地商會會長、社區與企業領袖共百人赴華府與會，多位白宮高層官員出席發表政策說明與未來規畫。

白宮副總統助理暨信仰辦公室主任Jennifer Korn、聯盟政策與社區參與主管Lynne Patton及白宮特別助理兼資深副新聞秘書Kush Desai等人，分別表達川普政府高度重視信仰社群與宗教自由、弱勢社群與小企業如何獲得更多發展資源等議題，並強調政府將持續推動以就業與經濟成長為核心的政策，包括「First Jobs Act」等措施，協助中小企業提升競爭力與發展機會。

此外，美國建國250周年慶典高級政策顧問Brittany Baldwin也介紹即將展開的「America 250」全國系列活動，希望透過全國性活動推廣美國歷史與民主精神。

ACE CEO董繼玲表示，美國亞太裔總商會長期致力於促進亞太裔小企業發展，並持續與聯邦政府合作，此次白宮簡報會提供亞太裔企業界與政府高層直接對話的平台，也展現亞太裔社區在美國經濟發展中的重要影響力。

加州企業代表團由全美亞太裔總商會基金會董事陳鈞亞領隊赴華府。來自加州的企業領䄂包括全球玉山榮譽理事長胡立民、Wintec CEO鄭詠升、Lumiva CEO吳其鈞、GMCC (萬通貸款）CEO金敏誠、梅毅端、陳朝全、張筱涵、张婕、程雷等人，共同參與此次華府交流活動。

5月14日，ACE組織Capital Hill Advocacy Day，組合近70名代表團前往國會山莊，拜會35名兩黨聯邦參眾議員。

全美亞太裔總商會執行長董繼玲率代表拜會加州兩位聯邦參議員Alex Padilla...
全美亞太裔總商會執行長董繼玲率代表拜會加州兩位聯邦參議員Alex Padilla及Adam Schiff。（ACE提供）

加州代表特別受邀參加加州兩位聯邦參議員Alex Padilla及Adam Schiff早餐會，以及會見聯邦加州眾議員Ro Khanna, Judy Chu、Mark Takano、Young Kim等。晚上ACE國會酒會，貴賓雲集，包括聯邦參眾議員Andy Kim、Vince Fong、David Min、Marilyn Strickland等。

代表團表示，此次華府行程不僅深化了亞太裔社區與聯邦政府之間的交流，還進一步提升了亞太裔企業在公共政策與經濟發展議題上的能見度。未來，美國亞太裔總商會ACE將持續與白宮及國會保持密切合作，協助亞太裔企業掌握政策方向，推動更多有利於小企業與社區發展的全國性計畫。

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