印度裔賽特競選聯邦眾議員 走進華埠爭取選票

現年40歲的印度裔二代移民賽特（Saikat Chakrabarti）走進華埠、拜會中華總會館，積極競選加州第11國會選區國會議員席位。（記者王子涵/攝影）

加州第11國會選區聯邦眾議員席位之爭進入白熱化階段，華裔選票被視為影響初選走向的重要因素。前科技創業者、現年40歲的印度 裔二代移民 賽特（Saikat Chakrabarti）近日走進華埠 、拜會中華總會館，透過自身家庭故事、子女中文教育與華埠移民史等議題，說明其與華人社區的連結，爭取11月進入決選門票。

在14日接受本報專訪時，賽特分享其家庭移民故事。他說，父親在印度分治時期成為難民，年少時家境極為貧困，剛來到美國時身上只有8美元。定居德州後，父親靠努力工作逐漸成為中產階級，仍把多餘的錢省下來，創立達拉斯–沃斯堡孟加拉協會（Bengali Association of Dallas-Fort Worth），協助其他剛來美國、仍在努力站穩腳步的孟加拉裔移民。

效仿華人互助團結

「老實說，我們當時是把華埠當作榜樣。」賽特說，「華人社區可能是全美最成功的移民社區之一，華人在美國已經扎根超過一個世紀。我們非常敬佩華人社區在舊金山所做到的成就，這也是我父親當年在德州建立社區時所效仿的模式。」

近日，賽特走進曾見證華人移民權益奮鬥史的中華總會館時說：「正因為有華人奮鬥的歷史，像我這樣的家庭，才可以來到這個國家生活，並且確信自己的下一代是真正屬於這裡。」

賽特表示，當年華人社區在面對排華與歧視時，團結一致、聘請律師，在法庭上為平等權益而戰。他特別提到「益和案」（Yick Wo v. Hopkins）與「黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark），稱兩案都成為美國歷史的重要轉折點，影響了一代又一代的美國人。

賽特說，華埠不只是地理上的華人社區，更是一種在政治體制忽視華裔移民時，社區自我組織、互相扶持的傳統。他說：「當政治人物與政府忽視一個社區時，是社區領袖站出來支持彼此，華埠就是這樣建立起來的。」他補充道，自己的祖父也曾在印度難民社區建立公立學校，協助鄰里。

賽特說：「我之所以能成為一名美國公民，就是因為黃金德當年走上最高法院，對抗種族主義的政府，爭取到了出生公民權。我對這座城市有所虧欠，我對這座城市的華人社區也有所虧欠。」 現年40歲的印度裔二代移民賽特（Saikat Chakrabarti）走進華埠、拜會中華總會館，積極競選加州第11國會選區國會議員席位。（記者王子涵/攝影）

讓女兒讀中文學校

不負父母的期望，年輕的賽特進入到哈佛大學主修電腦科學，並加入知名金融科技新創公司Stripe早期團隊，取得巨大成功。談到下一代教育，賽特希望將中文作為送給女兒的一份「禮物」。

賽特的女兒目前就讀中文沉浸式學校。他解釋，自己會說孟加拉語，妻子會說僧伽羅語，兩人都明白第二語言對身分認同的重要性。「住在舊金山，學中文也是與這個社區建立連結的重要方式。」賽特說，「成為這座城市的一部分很重要，而華人社區是舊金山非常核心的一部分。」

他表示，妻子的家人仍住在斯里蘭卡，而亞洲許多地區都深受華人文化影響，包括斯里蘭卡也有華人社群。因此，他希望女兒透過中文接觸更廣大的世界。「如果只懂英文，孩子就缺少了接觸世界另一部分的機會。」

對於賽特而言，華埠不只是競選中的一個社區站點，而是讓包括自己家庭在內的移民後代，得以確認「我們也屬於這裡」的重要歷史起點。

加州第11國會選區聯邦眾議員初選訂於6月舉行，將取得票最多的前兩名，再於11月大選時對決。