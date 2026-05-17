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外星人降臨？舊金山「泛美金字塔」燈光秀 今晚別錯過

記者李怡/舊金山報導
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舊金山地標建築泛美金字塔，夜空燈光秀本周末登場。（圖片來自Illuminate官...
舊金山地標建築泛美金字塔，夜空燈光秀本周末登場。（圖片來自Illuminate官網）

本周末，如果晚上經過舊金山金融區、華埠或海灣大橋附近，抬頭可能會看到一道道雷射光劃過夜空。不少華人這幾天已率先在社群媒體上看到畫面，有人以為是電影拍攝，也有人笑說像「外星人降臨」或「星際大戰現場」。

這是舊金山藝術組織 Illuminate 推出的全新大型公共藝術裝置。該團體過去曾打造灣區知名燈光藝術「海灣之光」（The Bay Lights），這次則選在舊金山代表性地標之一的泛美金字塔（Transamerica Pyramid）進行雷射燈光秀。

根據Illuminate官網資訊，從5月15日至17日連續三晚，每天從日落後到隔日清晨，泛美金字塔47樓將發射12道大型雷射光束，照向舊金山不同地點與天際線。主辦方形容，這些雷射如同「雷射太空光炮」般穿越城市夜空，希望讓民眾重新感受舊金山夜晚的活力與想像力。

這幾天已有民眾在市中心拍到燈光秀測試畫面，並在社群媒體上迅速爆紅。不少網友開玩笑說像是「超級反派基地啟動」，也有人形容宛如科幻電影場景。Illuminate 表示，這次雷射光束將朝向科伊塔（Coit Tower）及金融區等方向發射。

不少華人居民表示，疫情之後市中心晚上沉寂許久，如今突然看到天空出現大型燈光藝術，感覺久違地熱鬧了起來。「昨天從華埠走出來，一抬頭看到綠色光束，真的有種以前那種熱鬧的舊金山回來了。」有居民這樣形容。

對許多灣區居民而言，泛美金字塔不只是金融區地標，更承載不少移民記憶。很多老華僑剛到美國時，遠遠看到這棟尖塔型建築，就知道「到舊金山了」。如今老地標重新成為夜晚焦點，也讓不少居民感到既新鮮又懷念。

Illuminate 也鼓勵民眾在周末期間拍攝夜空中的雷射畫面，並上傳社群媒體分享，吸引更多民眾到訪舊金山。主辦方表示，希望透過這場大型公共藝術，重新讓人們願意停下腳步，抬頭看看舊金山的夜晚。

白天的泛美金字塔是舊金山最具標誌性的建築物之一。（記者李怡/攝影）
白天的泛美金字塔是舊金山最具標誌性的建築物之一。（記者李怡/攝影）

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