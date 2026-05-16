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周日舊金山3萬人路跑 多條道路封閉、公車大改道

記者李怡／舊金山報導
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往年路跑活動，舊金山城市的熱鬧場面。（取自Bay to Breakers官網）
往年路跑活動，舊金山城市的熱鬧場面。（取自Bay to Breakers官網）

舊金山年度大型路跑活動「Bay to Breakers」將於本周日（17日）舉行，預計吸引超過3萬名跑者與民眾參加。隨著活動即將登場，市府已陸續開始交通管制，從16日晚間起到周日活動結束前，市區多條主要道路將封閉，Muni公車與部分路線也將大規模改道，民眾若周末有出行安排，需提前留意交通變化。

Bay to Breakers路跑活動，已有百年以上歷史，是舊金山最具代表性的城市活動之一。路線從市中心一路橫跨舊金山，終點抵達城西海邊，沿途經過市政廳、金門公園等地標。除了正式參賽跑者外，每年也吸引大量民眾穿著創意服裝上街狂歡，氣氛熱烈。

今年活動仍將從市中心Howard Street起跑，沿線包括Market Street、Hayes Street、Fell Street以及金門公園周邊道路，都將分階段實施封路。部分道路從周六晚間就開始限制停車與交通管制，周日上午封閉範圍將進一步擴大。

交通局提醒，Muni多條巴士路線將改道，包括5號、7號、21號、31號、38號與49號等熱門路線都會受到影響，部分班次可能延誤。駕駛人若需前往市中心、日落區或金門公園周邊，建議提早規畫路線，或改搭BART與Muni地鐵。

不少居民對Bay to Breakers抱持又愛又怕的心情。有民眾表示，活動很有舊金山特色，能感受到城市活力與創意文化，但也有人擔心周末交通混亂、停車困難，尤其住在活動沿線附近的居民，往往一早就受到人潮和噪音影響。

近年城市也持續加強活動秩序管理，包括增派警力、限制酒精管制，以及加強街道清潔，希望在保留活動歡樂氣氛的同時，減少對社區居民的干擾。

17日活動當天多條公車路線大改道，交通局提醒，民眾出行需提前查詢準備。（交通局官...
17日活動當天多條公車路線大改道，交通局提醒，民眾出行需提前查詢準備。（交通局官網）

舊金山

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