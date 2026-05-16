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才剛宣布裁員 加州科學院執行總監桑普森將卸任

編譯林思牧／綜合報導
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桑普森（Scott Sampson）將於本月下旬卸任加州科學院執行總監之職 。(...
桑普森（Scott Sampson）將於本月下旬卸任加州科學院執行總監之職 。(calacademy.org)

加州科學院（California Academy of Sciences）執行總監桑普森（Scott Sampson）將於本月卸任。

舊金山紀事報報導，科學院宣布，桑普森將於5月29日正式辭去現職，並將在6月30日前繼續擔任顧問。他領導這間舊金山最重要的文化機構之一近七年，期間經歷了疫情、長期的財政困境以及最近的一輪裁員。

董事會已任命科學院常務董事兼首席策略官梅斯（Amber Mace）為臨時執行總監，同時準備啟動全球範圍內的正式繼任者遴選工作。

這間位於金門公園內的博物館和研究機構，最近宣布將裁員53人（約占其員工總數的9%），並進一步削減項目以應對領導層所說的結構性預算赤字（因為在疫情後的時期，參觀人數、旅遊業和慈善事業仍然不均衡）。事隔僅兩周多一點，領導高層就發生了變動。

該機構稱，2025年現金赤字為730萬美元，並預計本財年赤字將超過800萬美元。該機構並未說明桑普森的離職與裁員或機構的財務狀況是否有關。

在桑普森任職期間，該機構擴大了多項重要的保護項目，包括致力於保護熱帶珊瑚生態系統的「珊瑚礁希望」（Hope for Reefs）項目，以及匯集了60個社區組織以推進城市環境問題的「重塑舊金山」（Reimagining San Francisco）項目。

桑普森還在創建名為「一個加拉巴哥」（One Galapagos）的合作計畫中發揮了關鍵作用，該計畫旨在恢復加拉巴哥群島的生態健康。財務長馬修劉（Mathew Lau）上個月在接受紀事報採訪時表示，該機構的支出成長速度超過了收入成長速度，薪資和福利約佔營運預算的70%。他表示，截至3月份，日間全價門票收入比去年同期下降了約6%。

舊金山 疫情 加州

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