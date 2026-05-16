川普任命6人 接替普西迪歐信託董事

琳恩班尼奧夫（Lynne Benioff）再度被任命為普西迪歐信託的董事 。(pointsoflight.org)

普西迪歐信託（Presidio Trust）六名由拜登 任命的董事遭撤職後一個月後，川普 任命六人接替他們的職務。

舊金山 紀事報報導，新董事包括幾位著名的川普支持者和「時代雜誌」（Time Magazine）聯合主席琳恩班尼奧夫（Lynne Benioff），她曾在川普的第一任期內擔任該機構的董事。

其他被任命的包括：特雷納（Trevor Traina），他是一位科技企業家，曾在川普第一任期內擔任美國駐奧地利大使；伯納姆（James Burnham），他是馬斯克旗下X和xAI公司的總法律顧問，曾任川普政府效率部（DOGE）的首席律師；本地資本集團（Local Capital Group）的房地產投資者比克福德（John Bickford）；矽谷科技與慈善界重量級人物阿里拉加-安德烈森（Laura Arrillaga-Andreessen），她的丈夫馬克安德烈森（Marc Andreessen）是川普的重要顧問和盟友；以及海軍陸戰隊退伍軍人、Redpanda Marine的首席財務官科克倫（Kyle Corcoran）。

「我很榮幸能再次為美國最偉大的國家公園之一的所在地服務，並非常感謝這個機會，」班尼奧夫在一份聲明中表示。她曾於2015年至2025年擔任該信託基金董事會成員，並於2021年6月至2023年3月擔任主席。

班尼奧夫也是普西迪歐隧道頂計畫（Presidio Tunnel Tops campaign）募款活動的聯合主席，該計畫籌集了9800萬美元捐款，用於在公園內打造新的公共空間。她的丈夫，Salesforce執行長馬克班尼奧夫（Marc Benioff），在上屆總統選舉中轉而支持川普之前，一直是民主黨候選人的堅定支持者。

儘管董事會七名成員中有六名由總統任命–總統通常會任命支持者擔任這些職務–但圍繞當前任命名單的種種風波，卻因川普曾威脅要「大幅」縮減舊金山普西迪歐公園的運營規模，並在解散公園董事會後再次做出此番舉動而愈演愈烈。

該董事會的六人由總統任命，另一成員是由內政部長任命的董事，但那個席位已空缺數年。