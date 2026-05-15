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舊金山學區總監將赴國會作證 為自由主義政策和課程辯護

編譯組／綜合報導
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舊金山聯合學區總監史瑞慶已同意應共和黨領導委員會要求，６月在國會作證。(自舊金山...
舊金山聯合學區總監史瑞慶已同意應共和黨領導委員會要求，６月在國會作證。(自舊金山聯合學區臉書)

舊金山聯合學區總監史瑞慶(Maria Su)已同意應共和黨領導委員會要求，６月在國會作證。委員會在國會意識形態派別之文化戰爭(culture wars)扮演重要角色，目標為家長權益、灌輸思想以及公立教育兒童性特徵化(sexualization)等議題。

舊金山紀事報報導，史瑞慶似乎並非自願受邀。芝加哥公立學校執行長金恩(Macquline King)也受邀出席，但她拒絕。金恩現將與史瑞慶一同在傳票約束下(under a subpoena)出席作證。

這場名為「打破信任：在美國學校的家長權益打擊、不當內容和法律濫用」聽證會將於6月10日在眾議院教育和勞動力委員會舉行。

維吉尼亞州勞登縣公立學校學區總監預計也將作證。該校區實行性別包容性洗手間政策(gender inclusive bathrooms)，並允許使用兒童偏好代名詞。

在4月16日致信史瑞慶內容中，密西根州共和黨眾議員暨委員會主席沃爾伯格(Tim Walberg)表示，此次聽證會是針對學區遵守聯邦民權與教育法情況，以及「是否需要進行任何立法改革」調查的一部分。

預計此次聽證會將導致舊金山學校陷入文化戰爭的漩渦中心，而這場文化戰爭在川普總統的第二個任期更趨嚴重。史瑞慶可能需為學區的自由主義政策和課程辯護。

這些政策和課程包括包容LGBTQ群體的社會研究、歷史和全面性健康教育，性別中立的洗手間，允許不同性別認同的學生使用更衣室與參加活動的權限，以及必修族裔研究課程。

儘管聽證會本身不太可能對學區產生任何直接影響，但可能將舊金山與勞登縣串聯起來，後者已成為保守派攻擊所謂「覺醒教育」(woke education)目標。

此外，一些在文化戰爭被傳喚到國會聽證會的人，其在委員會的發言在社交媒體快速傳播，導致職涯受到影響。例如，2023年哈佛大學校長就因其關於呼籲種族滅絕猶太人是否違反學校行為準則的證詞，以及抄襲指控而被迫辭職。

同時，鑑於川普政府一再威脅要扣留違反聯邦教育法、涉及基於性別、種族、膚色或國籍歧視的學校或學區經費，此次聽證會可能產生長期影響。其中包括圍繞性別意識形態教學、跨性別運動、多元化計畫等議題的爭論。

史瑞慶未回應有關此次聽證會的影響，以及她將如何回應可能攻擊學區政策的國會議員。

她聲明表示，每天首要任務是確保學生能夠學習，並協助他們成長。史瑞慶確認她將於6月10日出席聽證會，並補充說，教育核心重點是學生的成功。家長扮演至關重要角色，作為孩子教育共同努力伙伴，親子合作對於幫助每個學生取得成功，相當重要。

舊金山 學區 共和黨

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