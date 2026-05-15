洛威爾高中積極招收非裔生 今秋僅7人入學

舊金山最頂尖的高中洛威爾高中今秋仍只有七名非裔學生計畫入學。（本報檔案照）

舊金山 最頂尖的高中洛威爾高中（Lowell High School）多年來致力招收非裔 學生，但今秋仍只有七名非裔學生計畫入學。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，幾十年來洛威爾高中一直因缺乏多元性而飽受批評，其競爭激烈的招生程序導致亞裔和白人學生比例過高。學生們長期以來抱怨學校有種族歧視 事件，以及黑人教師短缺的問題。

如何解決這個問題，以及是否將招生制度從擇優錄取改為傳統的抽籤，或許是最具爭議的辯論之一。多年來，學區一直提供申請協助、同儕支持和獎勵措施，以鼓勵更多黑人學生以及非亞裔有色人種學生考慮就讀洛威爾高中。該校通常要求學生在初中階段成績優異，並在標準化考試中取得高分。

這包括就讀初中布朗中學 (Willie Brown Jr. Middle School) 的學生保證能夠進入洛威爾就讀，只要他們達到最低學業要求。這項「金票」自2014年以來一直有效。

今年52名黑人學生申請了洛威爾，其中13人被錄取。但這13名學生中，只有7人表示計畫就讀洛威爾高中。目前洛威爾高中2589名學生中，黑人學生僅占2.1%，而全學區黑人學生比例為7%。該校學生中亞裔占46.1%（全學區為26.5%），白人學生占15.3%（全學區為12.1%），西語裔或拉丁裔學生占15.3%（全學區為35.3%）。

學區官員表示，另有10.4%的學生認為自己是兩個或多個種族，其中包括一些自認為是非裔以及其他種族混血的學生。

學區非裔成就與領導力計畫的合作關係經理波普（Bobby Pope）表示，提高黑人學生的比例並非易事。這需要了解每個學生的具體需求。

「數字是一回事，但數字背後的故事才能真正讓你看清發生了什麼。」學校為面臨重大挑戰（例如貧困、無家可歸、創傷、寄養、家庭問題、移民背景等）的學生提供導師或輔導員，這些挑戰影響了他們的學習。

但更重要的是，要挑戰黑人學生對洛威爾高中以及他們自身的固有觀念。許多學生因為聽說這所學業要求嚴格的學校缺乏多元性、存在種族問題或可能面臨刻板印象，而選擇放棄入學。

12年級女生卡羅爾（Ivana Carroll）是洛威爾高中黑人學生聯盟的領導成員，她想上洛威爾主要是因為這是她父母的夢想學校。「就我個人而言，我在這裡並沒有遇到嚴重的種族歧視，」她說，並補充：「有些學生會開一些帶有種族意味的玩笑或說一些不恰當的話。但我並不太在意…如果有人選擇無視這件事，那我也不會為此煩惱。」