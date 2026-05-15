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外觀、味道難辨 納巴縣再添3人蘑菇中毒

編譯組／綜合報導
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納巴縣蘑菇中毒事件再添三例，「史無前例的爆發」持續蔓延。示意圖。（AI生成）
納巴縣蘑菇中毒事件再添三例，「史無前例的爆發」持續蔓延。示意圖。（AI生成）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，公共衛生官員13日表示，上周末有三名成年人在納巴縣食用野生蘑菇後被送醫，這標誌著今年加州範圍內日益嚴重且史無前例的蘑菇中毒事件又添新例。

據納巴縣衛生與人服務局稱，受害者是在Silverado Trail步道附近的Deer Park地區採摘的蘑菇。他們均非納巴縣居民。

「近期降雨導致加州（包括納巴）有毒野生蘑菇大量滋生，」納巴縣公共衛生官員吳醫師（音譯，Dr. Christine Wu）表示。「有毒蘑菇的外觀和味道可能與無毒蘑菇相似，就連經驗豐富的採蘑菇者也未能倖免於此次疫情。」

據加州公共衛生廳稱，自11月以來，全州已有至少47人因食用野生蘑菇而嚴重中毒，灣區幾乎所有縣都報告了病例。

衛生官員稱，其中四名患者死亡，至少另有三人需接受肝臟移植才能保住性命。

大多數病例發生在11月至2月的雨季期間，潮濕溫暖的天氣導致有毒的「死亡帽菇」（Death Cap）和「西部毀滅天使菇」（Western Destroying Angel）大量湧現，遍布灣區及中海岸地區的公園、步道和庭院。

隨著春季風暴給北加州帶來更多降雨，此後又有八人中毒，其中包括納巴縣的最新病例。

專家指出，今年的毒蘑菇中毒人數在現代史上前所未有，因為加州通常一年總共不到五起毒蘑菇中毒事件。

衛生官員表示，許多患者是不懂英語的移民，他們將致命的毒蘑菇誤認為是在原籍國採摘過的安全品種。

官員表示，人們可以通過以下方式預防中毒：不要食用野生蘑菇；避免食用親友採摘的蘑菇；當兒童在可能生長野生蘑菇的戶外玩耍時密切看管；同時也要防止寵物接觸蘑菇。

專家指出，無論烹飪、煮沸還是以任何方式處理蘑菇，都無法去除毒素或使其安全食用。食用毒蘑菇後，包括噁心和意識模糊在內的症狀可能在24小時內出現。

官員表示，任何可能誤食有毒野生蘑菇的人都應立即就醫，並撥打加州中毒控制熱線（California Poison Control Hotline）1-800-222-1222。該免費熱線全天候24小時開放，提供200種語言的翻譯服務。

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