外觀、味道難辨 納巴縣再添3人蘑菇中毒

納巴縣蘑菇中毒事件再添三例，「史無前例的爆發」持續蔓延。示意圖。（AI生成）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，公共衛生官員13日表示，上周末有三名成年人在納巴縣食用野生蘑菇後被送醫，這標誌著今年加州 範圍內日益嚴重且史無前例的蘑菇中毒事件又添新例。

據納巴縣衛生與人服務局稱，受害者是在Silverado Trail步道附近的Deer Park地區採摘的蘑菇。他們均非納巴縣居民。

「近期降雨導致加州（包括納巴）有毒野生蘑菇大量滋生，」納巴縣公共衛生官員吳醫師（音譯，Dr. Christine Wu）表示。「有毒蘑菇的外觀和味道可能與無毒蘑菇相似，就連經驗豐富的採蘑菇者也未能倖免於此次疫情 。」

據加州公共衛生廳稱，自11月以來，全州已有至少47人因食用野生蘑菇而嚴重中毒，灣區 幾乎所有縣都報告了病例。

衛生官員稱，其中四名患者死亡，至少另有三人需接受肝臟移植才能保住性命。

大多數病例發生在11月至2月的雨季期間，潮濕溫暖的天氣導致有毒的「死亡帽菇」（Death Cap）和「西部毀滅天使菇」（Western Destroying Angel）大量湧現，遍布灣區及中海岸地區的公園、步道和庭院。

隨著春季風暴給北加州帶來更多降雨，此後又有八人中毒，其中包括納巴縣的最新病例。

專家指出，今年的毒蘑菇中毒人數在現代史上前所未有，因為加州通常一年總共不到五起毒蘑菇中毒事件。

衛生官員表示，許多患者是不懂英語的移民，他們將致命的毒蘑菇誤認為是在原籍國採摘過的安全品種。

官員表示，人們可以通過以下方式預防中毒：不要食用野生蘑菇；避免食用親友採摘的蘑菇；當兒童在可能生長野生蘑菇的戶外玩耍時密切看管；同時也要防止寵物接觸蘑菇。

專家指出，無論烹飪、煮沸還是以任何方式處理蘑菇，都無法去除毒素或使其安全食用。食用毒蘑菇後，包括噁心和意識模糊在內的症狀可能在24小時內出現。

官員表示，任何可能誤食有毒野生蘑菇的人都應立即就醫，並撥打加州中毒控制熱線（California Poison Control Hotline）1-800-222-1222。該免費熱線全天候24小時開放，提供200種語言的翻譯服務。