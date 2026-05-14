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流行病毒B19襲北加 恐致孕婦流產

編譯組／綜合報導
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衛生專家建議孕婦定期洗手，並避免在已確認存在細小病毒的托兒所和學校等場所進行密切...
衛生專家建議孕婦定期洗手，並避免在已確認存在細小病毒的托兒所和學校等場所進行密切接觸。（AI生成）

據媒體SFGATE報導，今年另有一種高度傳染性的病毒正在南灣及北加州多個城市肆虐，根據最近的污水監測數據，細小病毒B19型（parvovirus B19），一種「極具傳染性」的呼吸道疾病，可在兒童身上引發獨特的玫瑰色皮疹，並導致孕婦出現嚴重併發症

WastewaterSCAN數據顯示，這種通常會引起肌肉酸痛、發熱和流涕等輕微症狀的病毒，在戴維斯、沙加緬度、聖荷西、納巴、巴洛阿圖、紅木城以及舊金山東南部的社區中存在中等程度的傳播。5至15歲的兒童若感染該病毒，在感染一周後更可能出現粉紅色的「被拍打過的臉頰」樣皮疹，這也被稱為第五病（fifth disease）。不過總體而言，症狀通常較輕，有時甚至完全無症狀。但孕婦面臨流產等嚴重併發症的風險更高。

聯邦疾病防治中心（CDC）2024年8月的一份通告指出：「細小病毒B19型通常通過咳嗽和打噴嚏傳播，經呼吸道飛沫傳播性極強，家庭接觸後易感人群的感染率達50%，學校暴發期間易感學生和教職員工的感染率為20%至50%。」通告還補充道，從事兒童相關工作的人員感染該疾病的風險更高。該病毒具有季節性特徵，在春季、冬末和初夏達到高峰，且通常會自行痊癒。

舊金山加大（UCSF）傳染病專家甘地博士（Dr. Monica Gandhi）表示，加州可能在付出高昂的「免疫債務」（immunity debt）代價。「免疫債務」假說認為，在實施新冠防疫限制措施後，人群最終對其他常見疾病的易感性反而增加了。

根據2025年4月的一項國際研究，儘管社交距離和封鎖措施是為了防止新冠病毒傳播而實施的，但也阻止了其他常見疾病的傳播。一旦這些限制措施放鬆，這些疾病便出現「捲土重來」的跡象，同時美國呼吸道感染病例也隨之增加。

「我認為這確實是一種真實存在的現象，」甘地周二（12日）告訴SFGATE，並補充，衛生專家「一直都在思考兒童接觸病原體的必要性。」

目前，她建議南灣地區的孕婦在接觸任何出現呼吸道疾病症狀的人時採取額外預防措施。

目前尚無針對B19型細小病毒的疫苗或治療方法，但個人可通過咳嗽時遮掩口鼻、定期洗手來幫助防止病毒傳播。衛生專家建議孕婦定期洗手，並避免在已確認存在細小病毒的托兒所和學校等場所進行密切接觸。CDC建議患有呼吸道疾病的人應居家休養。

「極具傳染性」的細小病毒B19在北加州肆虐。（本報檔案照）
「極具傳染性」的細小病毒B19在北加州肆虐。（本報檔案照）

北加 聖荷西 併發症

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