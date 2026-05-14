李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

適逢亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），已故武術與電影傳奇李小龍 （Bruce Lee ）之女李香凝（Shannon Lee），13日下午現身舊金山主圖書館，與青少年及讀者分享父親李小龍的人生哲學、創作精神，以及她近年投入的小說與心理成長寫作。

活動圖書館青少年空間「The Mix」舉行，現場除座談與問答外，也安排新書介紹、贈書與交流活動，吸引不少李小龍影迷、華裔 家庭及年輕讀者參加。

李香凝近年除持續推廣父親的文化精神，也積極投入創作。將武術、龍族世界與東方文化元素融合進奇幻故事中，希望讓年輕世代透過小說重新認識亞洲文化與哲學。

她也在座談中談到另一本作品「如水」是從李小龍著名的「Be water（水的哲學）」延伸，分享面對人生壓力、自我懷疑與情緒挑戰時，如何學習流動、適應與保持內在力量。

李香凝說，人們記得父親是動作明星和武術家，但她更想讓大家認識李小龍身為思想者、教育者與創作者的一面。她說，「父親李小龍真正想傳達的，不只是功夫，而是如何成為自己。父親始終相信，與眾不同不是缺點，而是力量來源。」

座談會上李香凝追憶，父親李小龍雖後來在香港發展，但始終與加州 有深厚連結。他出生於舊金山，也在加州創立截拳道學校、發展自己的武術哲學。

李小龍對亞洲人形象的影響，遠遠超越電影產業。在一個亞裔長期被刻板化的年代，李小龍讓西方第一次看到亞洲人的力量、自信與魅力。時至今日美國大片中很多超級英雄、動作片角色因受李小龍的影響爾加入很多武術元素，

活動現場，圖書館也同步推出李小龍主題借書卡與系列紀念活動，包括武術表演、電影放映、書法與雙節棍體驗等，希望讓更多年輕人透過閱讀與文化活動接觸李小龍精神。

不少家長表示，李小龍不只是上一代的功夫偶像，更是一種華人文化自信的象徵。在亞裔美國人仍持續面對身分認同與社會偏見的今天，李小龍的故事依然具有影響力。