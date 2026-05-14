加州擬設5/17李小龍日 金山華社力挺 致敬對亞裔文化影響

楊馳馬與陳小焱手持李小龍紀念郵票。（記者李怡╱攝影）

為紀念出生於舊金山 的華裔武術與電影傳奇李小龍（Bruce Lee），加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney ）提議立法，將每年5月17日訂為「李小龍日」。他於13日在舊金山公共圖書館舉行記者會，來自華裔社區、文化機構齊聚聲援，希望藉由正式紀念日，讓更多年輕世代認識這位改變亞裔 形象的華裔代表人物。

記者會於圖書館中庭舉行。李小龍基金會執行長、李小龍之女李香凝（Shannon Lee）表示，外界熟悉李小龍的武打電影與功夫形象，同時也希望世人看到父親作為哲學家、教育家的一面，「他不只是功夫明星」。她說，西方社會如今對武術的認知、好萊塢超級英雄與動作電影中均受到李小龍影響。

代表舊金山第11區的華裔市議員陳小焱（Chyanne Chen）表示，李小龍不只是武術傳奇，更象徵華裔在美國社會中爭取尊嚴與認同的歷程。她指出，過去亞裔常被描繪成「東亞病夫」與弱勢形象，但李小龍用自信、智慧與力量，徹底翻轉世界對亞裔的刻板印象。

根據楊馳馬的法案內容，5月17日之所以被選定，因這是李小龍當年從香港返回舊金山的日子，象徵回家。目前法案需要通過州議會與州參議會審議，並由州長簽署，最快將於明年正式實施，成為加州年度紀念日。

楊馳馬表示，目前舊金山聯合校區已計畫將李小龍相關內容納入課程，希望未來全加州更多學校也能在每年5月透過課堂與社區活動，介紹李小龍對亞裔文化、電影與社會影響的歷史意義。

為配合法案推動，舊金山公共圖書館也將於今年5月17日舉辦全天「李小龍日」活動，包括武術表演、李小龍電影放映、書法、雙節棍手作及麻將活動等，並推出限量李小龍主題圖書館借書卡，已吸引不少民眾提前關注。

到圖書館出席記者會的民眾。（記者李怡╱攝影）

出席當天記者會的華裔社區代表齊聚一堂。（記者李怡╱攝影）

到圖書館出席記者會的民眾。（記者李怡╱攝影）