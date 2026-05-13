金山無家者15年新低 街頭乾淨有感

田德隆社區曾經無家者聚集的街道已安靜。（記者李怡/攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）12日公布最新無家者普查初步數據，指出2026年露宿街頭的無家者比2024年減少22%，創下15年來最低紀錄，街頭帳篷與臨時搭建物更大減85%。全市目前約少了1000人在街頭生活，不少居民這幾個月也開始感受到，「之前田德隆髒亂差的街道乾淨了很多」。

過去幾年，舊金山街頭帳篷、毒品與治安問題，一直是居民最有感的民生議題，無論市中心、市場街甚至觀光 客常去的聯合廣場與漁人碼頭周邊，都曾讓不少人感嘆不像以前的舊金山了。如今隨著街頭帳篷減少，許多商家與居民開始感受到觀光客慢慢回流，遊客們也表示「現在市區走路很安心了。」

目前已有57%的無家者進入收容所或過渡住房，是舊金山歷來最高比率。過去一年，市府新增超過600張以治療為主的床位，也成立24小時危機中心與RESET中心，希望把無家者、毒品與精神健康問題一起處理。位於Geary街的危機中心，目前已有近一半接受服務者願意接受後續醫療或心理照護。

最新數據也顯示，青少年無家者人數下降54%，退伍軍人無家者減少44%。但家庭無家者問題仍持續增加，比2024年上升15%。在高房租與高生活成本壓力下，「有工作卻租不起房」已成為越來越多灣區家庭的現實。目前已有132個住在大型車輛中的家庭被安置進住房或收容中心。

有倡議團體認為，無家者普查屬單日統計，未必完全反映實際狀況，也有人質疑帳篷減少與近年加強清場執法有關。不過對不少舊金山居民來說，他們最在意的其實很簡單：街道是不是更安全乾淨、觀光客有沒有回來、孩子敢不敢在街上走路。而這些生活中的變化，也正慢慢影響大家對這座城市的感受。

一度因無家者聚集而要出售的舊金山聯邦政府辦公樓周圍，近來已變得乾淨。（記者李怡/攝影）