我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

金山無家者15年新低 街頭乾淨有感

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
田德隆社區曾經無家者聚集的街道已安靜。（記者李怡/攝影）
田德隆社區曾經無家者聚集的街道已安靜。（記者李怡/攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）12日公布最新無家者普查初步數據，指出2026年露宿街頭的無家者比2024年減少22%，創下15年來最低紀錄，街頭帳篷與臨時搭建物更大減85%。全市目前約少了1000人在街頭生活，不少居民這幾個月也開始感受到，「之前田德隆髒亂差的街道乾淨了很多」。

過去幾年，舊金山街頭帳篷、毒品與治安問題，一直是居民最有感的民生議題，無論市中心、市場街甚至觀光客常去的聯合廣場與漁人碼頭周邊，都曾讓不少人感嘆不像以前的舊金山了。如今隨著街頭帳篷減少，許多商家與居民開始感受到觀光客慢慢回流，遊客們也表示「現在市區走路很安心了。」

目前已有57%的無家者進入收容所或過渡住房，是舊金山歷來最高比率。過去一年，市府新增超過600張以治療為主的床位，也成立24小時危機中心與RESET中心，希望把無家者、毒品與精神健康問題一起處理。位於Geary街的危機中心，目前已有近一半接受服務者願意接受後續醫療或心理照護。

最新數據也顯示，青少年無家者人數下降54%，退伍軍人無家者減少44%。但家庭無家者問題仍持續增加，比2024年上升15%。在高房租與高生活成本壓力下，「有工作卻租不起房」已成為越來越多灣區家庭的現實。目前已有132個住在大型車輛中的家庭被安置進住房或收容中心。

有倡議團體認為，無家者普查屬單日統計，未必完全反映實際狀況，也有人質疑帳篷減少與近年加強清場執法有關。不過對不少舊金山居民來說，他們最在意的其實很簡單：街道是不是更安全乾淨、觀光客有沒有回來、孩子敢不敢在街上走路。而這些生活中的變化，也正慢慢影響大家對這座城市的感受。

一度因無家者聚集而要出售的舊金山聯邦政府辦公樓周圍，近來已變得乾淨。（記者李怡/...
一度因無家者聚集而要出售的舊金山聯邦政府辦公樓周圍，近來已變得乾淨。（記者李怡/攝影）

市場街曾經的露天毒品市場現已清空。（記者李怡/攝影）
市場街曾經的露天毒品市場現已清空。（記者李怡/攝影）

舊金山 觀光 羅偉

上一則

亞太裔傳統月「天使島」舊金山登場 重現歷史記憶

下一則

灣區消費者物價 上漲速度創2年新高

延伸閱讀

「留住年輕家庭」金山砸錢擴托育 中產也納入補助

「留住年輕家庭」金山砸錢擴托育 中產也納入補助
舊金山超速照相計畫滿1年 駕駛減速有感 社區安全提升

舊金山超速照相計畫滿1年 駕駛減速有感 社區安全提升
愈來愈多灣區工薪家庭 遷居史丹斯勞縣

愈來愈多灣區工薪家庭 遷居史丹斯勞縣
雙子峰步道動工 打造無車觀景長廊

雙子峰步道動工 打造無車觀景長廊
Sunnydale低收社區 Bi-Rite今秋將開非營利超市

Sunnydale低收社區 Bi-Rite今秋將開非營利超市

熱門新聞

劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

2026-05-06 02:18
Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

2026-05-07 02:17
巴洛阿圖市郵遞區號94301的典型住房，3月份房屋每平方呎價值超過2000美元，在灣區所有至少有5000名居民的郵遞區號中最高。圖為巴洛阿圖市街景。(巴洛阿圖市府臉書)

100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？

2026-05-05 14:38
在灣區半島地區房價最貴城市置產，如今需年薪100萬元以上。阿賽頓房屋中位數售價約為790萬元，購屋者所需年收入約為260萬元。(取自阿賽頓臉書)

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場

2026-05-08 13:28
屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美聯社)

屋崙夫婦砍38棵大樹 拖延多年 市議會終開罰100萬

2026-05-07 02:20
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父