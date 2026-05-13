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灣區消費者物價 上漲速度創2年新高

編譯組／綜合報導
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隨著美國與伊朗的衝突持續，汽油價格大幅上漲，導致生活成本激增，灣區4月份的消費者...
隨著美國與伊朗的衝突持續，汽油價格大幅上漲，導致生活成本激增，灣區4月份的消費者物價漲幅躍升至兩年來的最高年度水平。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，隨著美國與伊朗的衝突持續，汽油價格大幅上漲，導致成本激增，灣區４月份的消費者價格漲幅躍升至兩年來的最高水平。

位於聖荷西的智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「這對作為全美生活成本之首的灣區來說，又是一個壞消息。」

美國勞工統計局12日報告，灣區通脹率為3.8%，與2024年4月以來的最高年度漲幅相當。

一些消費者表示，汽油價格和食品成本的飆升，促使他們調整了消費習慣，他們現在不常出門，而且在預算上更加謹慎，特別是在食品雜貨方面。

報告顯示，灣區通脹率的變化與4月份全美3.8%的年增長率一致，但較該地區2月份報告的2.5%大幅攀升。

該地區消費者在租房或購房方面已承擔著高昂成本，而汽油價格或食品開支的上漲更讓當地居民雪上加霜。3月和4月，灣區汽油價格飆升，每加侖漲了3到4美元。

這一漲勢主要源於伊朗局勢動盪及荷莫茲海峽局勢緊張，導致全球原油價格連續數周暴漲。

政府調查顯示，4月份灣區家庭消費和外出就餐的食品價格均大幅上漲。該地區的水果和蔬菜價格漲幅也超過了整體通脹率。

聯邦機構的報告顯示，4月份汽油價格較上年同期飆升20.2%，此前3月份的年漲幅已達15.2%。

食品價格總體上漲5.4%，主要受家庭食品消費成本推動，該項漲幅達6.7%。外出就餐費用上漲4%。

漲幅遠超整體通膨率的其他項目包括：果蔬價格飆升6.5%，服裝費用上漲4%。

灣區內漲幅低於整體通脹率的類別包括：主要居所租金上漲2.7%；穀物及烘焙食品上漲1.6%；乳製品上漲1.3%；醫療支出上漲0.6%。

過去一年中價格下降的商品包括新車和二手車，下降1.7%；以及肉類、家禽、魚類和蛋類，下降0.3%。

這份全國性報告中包含了一個特別令人擔憂的趨勢：工人的收入增長無法跟上通脹步伐。工資持續被通脹蠶食，經通脹調整後的「實際」小時工資下降了0.5%，過去一年累計下降0.3%。

專家認為，2025年及2026年至今通脹率的主要驅動因素在於，美國貨幣供應量已連續約三年保持緩慢增長。貨幣供應量的趨勢表明通脹即將回落，從而緩解消費者的經濟壓力。

灣區的水果和蔬菜價格漲幅超過了整體通脹率。（本報檔案照）
灣區的水果和蔬菜價格漲幅超過了整體通脹率。（本報檔案照）

灣區 聖荷西 油價

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