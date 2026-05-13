灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

世界上許多最有錢的人住在灣區 。

「富比士2026年億萬富翁榜」(Forbes 2026 Billionaires List)全球十大富豪中有四位居住在灣區九縣之一。榜單自1987年起每年發布並即時更新，追蹤全球超過3000位億萬富翁。舊金山 紀事報分析榜單，列出居住在灣區的20位最有錢富翁。

在過去六個月內，榜單發生少許變化。先前的灣區首富艾利森(Larry Ellison)現居住在佛羅里達州 的Manalapan。貝尼奧夫(Marc Benioff)已跌出灣區億萬富翁名單前20名。新上榜者包括機器人製造商「 Figure AI 」創辦人兼執行長阿德科克（ Brett Adcock），以及加密貨幣億萬富翁拉森（ Chris Larsen）。

根據富比士資料，截至2026年5月4日，灣區最富有20位富翁的淨資產和居住地分別為：

1.佩奇(Larry Page)淨資產(Net Worth)3124億美元，居住在巴洛阿圖(Palo Alto)。

2. 布林(Sergey Brin)2881億美元，洛斯阿圖(Los Altos)。

3.查克柏格(Mark Zuckerberg)2100億美元，巴洛阿圖。

4.黃仁勳(Jensen Huang)1707億美元，洛斯阿圖。

5.史密特(Eric Schmidt)418億美元，阿賽頓(Atherton)。

6.佩拉(Robert Pera)317億美元，聖荷西(San Jose)。

7.多爾(John Doerr)245億美元，塢德賽(Woodside)。

8.阿德科克(Brett Adcock)191億美元，巴洛阿圖。

9.庫姆(Jan Koum)170億美元，阿賽頓。

10. 科斯拉(Vinod Khosla)141億美元，波度拉谷(Portola Valley)。

11.蘿拉喬布斯(Laurene Powell Jobs)141億美元，巴洛阿圖。

12.羅伯茨(George Roberts)138億美元，阿賽頓。

13.Charles Schwab127億美元，塢德賽。

14.拉森(Chris Larsen)124億美元，舊金山。

15.貝克特爾與家族(Riley Bechtel & family)122億美元，舊金山。

16.里昂(Douglas Leone)118億美元，阿賽頓。

17. 莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)100億美元，舊金山。

18.伽斯基(Brian Chesky)99億美元，舊金山。

19.阿姆斯壯(Brian Amstrong)96億美元，舊金山。

20.布萊查克(Nathan Blecharczyk)93億美元，舊金山。

灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇(Larry Page)，截至2026年5月，他的淨資產為3124億美元。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。灣區最富有億萬富翁也集中在舊金山(前20名中有6位)、阿賽頓(4位)與洛斯阿圖(2位)。榜單第二富豪、Alphabet另一位共同創辦人布林(Sergey Brin)也居住在洛斯阿圖，他的淨資產超過2880億美元。

截至2026年5月，居住在灣區20位最有錢富翁的總淨資產超過1.2兆美元。灣區億萬富翁人數，超過世界上任何其他區域或城市。