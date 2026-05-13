鑄幣局本周新發行加州1美元硬幣 紀念喬布斯「創造美好事物」

美國鑄幣局本周發行新1美元加州硬幣紀念喬布斯。（取自美國鑄幣局網站）

為致敬加州 創新成就、同時紀念已故蘋果公司共同創辦人喬布斯（Steve Jobs），美國鑄幣局本周發行以喬布斯肖像為主的新1美元加州紀念幣。

舊金山 紀事報報導，這枚新1美元硬幣圖案為年輕的喬布斯坐在北加州橡樹遍地的山丘上，旨在將喬布斯的科技成就與加州的自然美景做結合，硬幣上還刻有「史蒂夫‧喬布斯」和「創造美好事物」（Make something wonderful）的字樣。

這項由美國鑄幣局推出的「美國創新1美元硬幣計畫」（American Innovation $1 Coin Program）目的在表彰各州的創新者及創新成就，加州州長紐森 （Gavin Newsom）選擇了喬布斯代表加州。

紐森11日發出聲明說：「喬布斯的創新和創業精神展現出加州最優秀的一面，創造出我們今日看到的未來。他對加州夢的執著和無畏追求，使許多美國夢成為現實。」

喬布斯1955年出生於舊金山，在南灣山景城（Mountain View）和洛斯阿圖（Los Altos）長大，這兩個城市如今都是矽谷的一部分。1976年，喬布斯、沃茲尼亞克（Steve Wozniak）和韋恩（Ronald Wayne）共同創辦了蘋果，打造出過去半個世紀以來一些最知名的消費科技產品，包括Apple II、麥金塔電腦、iPhone、iPod和iPad。

喬布斯的成就還反映在皮克斯動畫工作室（Pixar）上，這家位於東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）的動畫公司製作了「玩具總動員」（Toy Story）系列電影。

1986年，喬布斯收購了盧卡斯影業（Lucasfilm）旗下的動畫部門，將其改組為皮克斯動畫工作室，並擔任了1995年上映的「玩具總動員」執行製片人，該片是首部完全由電腦製作的動畫長片。在2006年迪士尼收購皮克斯後，喬布斯成為迪士尼最大的個人股東。

喬布斯1美元硬幣是由洛杉磯藝術家哈格勒（Elana Hagler）設計、費城藝術家漢普希爾（Phebe Hemphill）雕刻。