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學校關閉時間表突遭公布 金山學區委員會與總監緊張關係升級

編譯組／綜合報導
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舊金山聯合學區委員會對新學校計畫關閉提案措手不及，導致與學區總監史瑞慶之間的緊張...
舊金山聯合學區委員會對新學校計畫關閉提案措手不及，導致與學區總監史瑞慶之間的緊張關係升級。(舊金山聯合學區臉書)

舊金山聯合學區委員會對新學校計畫關閉提案措手不及，導致委員會與總監史瑞慶(Maria Su)之間的緊張關係升級。

「舊金山標準」(San Francisco Standard)報導，舊金山聯合學區幕僚長圖西歐(Marin Trujillo) 4月30日透過電子郵件告知委員會成員相關計畫，並表示學區一直在與紀事報合作，準備刊登相關報導。郵件寫道，學區「不打算發布新聞稿」，希望「策略性地發布報導，以緩和誤解。」

圖西歐寫道：「鑑於這些主題敏感性，正準備協調一致溝通。」他要求委員會成員如有任何疑問，請在報告發表前告知他。

然而，他們並沒有太多時間提問。郵件發出僅僅三小時後，學區就向家長發送一封電子郵件，敘述將學校關閉時間推遲至2029-30學年計畫。紀事報報導也在差不多時間上線。有些委員會成員甚至還沒看到圖西歐的電郵。

消息人士透露，委員會成員認為向公眾公布時間表是「一記耳光」(slap in the face)，並質疑是否為蓄意。

消息人士稱，雖然委員會和學區工作人員經私下討論學校重組事宜，但委員會成員並不了解學校關閉時間表的具體內容，也沒有機會批准紀事報報導與發送給家長的電子郵件。

據接近學區的消息人士稱，此事加劇學區總監史瑞慶與多名委員會成員之間的緊張關係。類似的溝通不良，導致前任學區總監韋恩(Matt Wayne)在2024年辭職。當年10月，學區公開一份包含13所擬關閉學校的名單，讓委員會成員與市府官員措手不及。

舊金山聯合學區發言人杜德尼克(Laura Dudnick)反駁委員會成員對報導措手不及的說法，並稱時間表仍為草案，將在周二委員會會議進行審議。

去年學區與史瑞慶合約續約時，委員會曾討論一項決議，要求她最早於2026年8月提交學區重組計畫提案，以便在2027-28學年實施。新時間表實際上將此一進程推遲兩年，重組策略將首先轉向重新設計學區備受爭議的「抽籤」入學系統，並將任何學校關閉推遲到十年之後。

入學系統改革已進行多年。目標為家庭提供更高的入學可預測性，並確保子女就近入學。根據新時間表，重新設計的入學政策要到2027-2028學年才會進行討論，並於2028-2029學年生效。史瑞慶的合約將於2027-2028學年結束時屆滿。

舊金山聯合學區正面臨著多年來圍繞學校關閉問題的激烈投票、充滿危機的入學改革，以及在資源缺乏情況下、重建公眾信任的挑戰。若學區總監與委員會無法合作，一切皆無可能。而近期歷史顯示，達成目標不易。

舊金山 學區

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