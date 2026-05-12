入學率10年大降40% 蘇諾瑪州大校園被指如「鬼城」

位於舊金山灣區的蘇諾瑪州大被部分受訪學生形容為「鬼城」，新任校長則信心滿滿要重振旗鼓。（取自Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，過去十年間蘇諾瑪州立大學（Sonoma State University）入學人數驟降近40%，去年，該校四分之一的教職員工被裁員，多個歷史悠久的學術項目被大幅削減，甚至整個體育部也被撤銷。該校目前的在校生人數約為5000人，是自20世紀90年代末以來的最低水平。

新任校長斯帕尼亞（Michael Spagna）面臨艱巨的任務。他必須重塑大學的形象，重建社區的信任，並吸引新的申請者，同時還要讓人們再次為自己的學校感到自豪。

在接受紀事報採訪時，六名以上的在校生和教職員工將校園生活形容為「鬼城」。但現年63歲的斯帕尼亞依然信心滿滿，在過去30年時間裡他以「問題解決者」的形象建立了聲譽。

斯帕尼亞深諳蘇諾瑪州大的所有優勢：小班教學、套間式宿舍、風景如畫的校園以及文理學院式的教育，且收費為公立學校水平。目前本科生每學期的學費和雜費約為3300至4750美元，不含住宿費。作為一位深諳扭虧為盈之道的人，斯帕尼亞計畫再任職七年，並奠定自己歷史地位。

形勢日益緊迫。儘管州議會和加州 州大校長辦公室提供的共計5500萬美元援助應能穩定蘇諾瑪州大的財務狀況，但斯帕尼亞深知，短期內的成功轉型將提振該校的長遠前景。

在斯帕尼亞執掌蘇諾瑪州大的三個半月裡，他將去年最初裁撤名單上的地質學項目併入應用人類與環境科學系；他最近聘請了曾兩度獲選二級聯盟年度體育總監的麥克德莫特（Joan McDermott），擔任蘇諾瑪州大臨時體育總監。

隨著入學人數下降，蘇諾瑪州大如今使用六名全職招生人員利用先進的分析軟體來識別哪些學生最有可能入學。他們還會走訪當地的小學、初中和高中。針對特定學區的學生，他們會協商簽訂「錄取保障協議」，甚至向州外學生及有全職工作的成年人進行招生推廣。

上周二帶了幾位訪客參觀校園後，斯帕尼亞張開雙臂說道：「秋天再來吧。這裡會變得生機勃勃。」