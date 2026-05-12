藝術大學漁人碼頭辦公樓1830萬售出 擬改建70戶住宅

舊金山藝術大學位於漁人碼頭附近Stockton街2300號的一棟三層辦公樓，以1830萬元售出，未來將改建為住宅用途。（谷歌街景）

舊金山 藝術大學（Academy of Art University）近年持續出售旗下房產，最新一筆交易為位於漁人碼頭附近Stockton街2300號的一棟三層辦公樓。根據11日公開的地產紀錄，該物業以1830萬元成交，未來預計將改建為住宅用途。這也是藝術大學不到一個月內第二筆大型資產出售案，反映校方在招生下滑與財務壓力下，正加速縮減龐大房地產 版圖。

這處建築面積約4萬3400平方呎，長期作為校方行政與教學用途。校方去年已提出初步改建方案，計畫透過舊金山市推動的辦公樓轉住宅政策，將建築改造成約70戶住宅，並加蓋兩層樓。相關申請由Thousand Architects於去年12月提出，預計引用市府今年1月批准的「家庭分區計畫」（Family Zoning Plan），該政策放寬部分社區的高度與密度限制，鼓勵閒置商業空間轉作住宅使用。

根據加州 商業文件，買家為與舊金山餐飲業者暨房地產投資人加尼基(Tony Garnicki)相關的企業。

此次Stockton街物業以高於開價成交。曾與藝術大學有交易往來的商業地產經紀麥卡布(Charlie McCabe)表示，該物業原本開價1640萬元，最終成交價約1830萬元，高出開價近200萬元。他認為，這反映舊金山商業地產市場的經濟環境正在改善。

負責出售案的商業地產公司Marcus & Millichap則透露，藝術大學去年將10棟物業打包出售，目前已有4棟完成交易，其餘多數也已進入合約階段。除本次辦公樓外，校方上月也出售一座擁有百年歷史的俄羅斯山教堂。

舊金山藝術大學過去數十年持續擴張，曾是舊金山最大的私人地產持有者之一。根據2019年資料，藝術大學在舊金山擁有超過40棟建築，其中近半作為學生宿舍使用。不過近年除了此次出售計畫外，校方也陸續處分其他資產，包括去年出售Commodore Hotel學生宿舍，成交價約1300萬元。

校方曾表示，出售房地產是因應學生需求改變，以及遠距與混合教學模式興起所進行的整併措施。

不過，藝術大學目前也面臨認證壓力。負責區域認證的西部學校與學院協會（Western Association of Schools and Colleges）今年2月正式對校方提出警告，認為其在財務規畫、治理以及畢業成果等核心標準上未達要求。須在2028年2月前完成改善，否則恐面臨更進一步處分。