華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

房車旅行（RV Travel）近年在全美日益受歡迎，也成了部分華裔退休 人士享受休閒生活的理想選擇之一。2026年，人們對RV生活的期待正在發生新變化。根據RVshare最新發布的「2026旅行趨勢報告」，越來越多露營者不再追求長途、密集式「夢幻旅程」，而是偏好更簡單、輕鬆、貼近日常生活的旅行。這個變化，也正在重新塑造RV車主的消費習慣與設備升級方向。

對華裔退休人士黃正誼來說，出於健康安全考量，近些年他喜歡偶爾駕駛房車短途旅行，他說：「會到海濱的房車營地停留幾天，享受陽光海風。」這與他先前喜歡長途旅行探險尋奇，形成鮮明對比。而這種改變，不只發生在黃正誼身上。

據Parts Via平台資訊，恰逢美國建國250周年，以及著名的66號公路（Route 66）百年紀念，原本被認為將帶動大批長途公路旅行熱潮，然而調查顯示，許多RV旅客反而傾向短程旅行，希望行程更容易規劃、壓力更小，也更具彈性。與其一次跑遍多個景點，不如選擇一兩個重點地點，好好放鬆幾天。

除了旅行變短，人們開始更喜歡回到熟悉的地方。RVshare指出，許多露營者會重返曾經住過、感覺良好的營地，因為熟悉的環境能降低不確定感，也更容易掌握當地設施與生活節奏。對許多人來說，旅行不再只是「探索未知」，而是讓自己慢下來的生活方式。

這也意味著，RV本身的重要性正在提高。當目的地不再是最大亮點，人們開始更在意車內是否舒適、功能是否便利。因此，不少車主投資改善照明設備、升級廚房與浴室功能、增加收納空間，甚至加強網路設備，希望即使待在熟悉營地，也能享受更高品質的生活。