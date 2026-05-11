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美國每3人就有1人養貓「帶貓上班」成灣區新風潮

編譯組／綜合報導
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在灣區，辦公室貓正成為一種新風尚。（取自Pexels）
在灣區，辦公室貓正成為一種新風尚。（取自Pexels）

舊金山標準」（San Francisco Standard）報導，舊金山灣區出現了為數不多的「貓友好型」（cat-friendly）辦公室；這一趨勢的推動力來自新的返崗辦公規定，以及貓咪數量比以往任何時候都多的事實。每三名美國人中就有一人養貓，這一比例較2023年增長了23%。

「我們知道，越來越多的寵物已成為飼主家庭不可或缺的一部分，」舊金山防止虐待動物協會（SF SPCA）的獸醫行為學家格肯（Alison Gerken）說。「因此，只要貓咪性格外向、自信，對貓咪和員工來說，這都能帶來互利共贏。」

此外，就像狗狗一樣，貓咪也會經歷分離焦慮。「如果它們在家裡焦慮不安長達8到10個小時，」格肯說，「這嚴重影響了它們的生活質量。」

在蒙洛公園市的一家手遊初創公司Avia，貓咪們也被允許自由嬉戲，公司甚至製作了它們的毛絨玩偶作為內部商品。

對於愛貓的員工來說，好處立竿見影。雖然關於職場貓的研究尚不充分，但有研究表明，工作場所中動物的存在能減輕壓力、提振情緒並提升士氣。

貓咪們讓辦公室變得相當熱鬧，對於新來者來說，能抱抱貓咪是個很自然的聊天開場白，新員工在面試時就會見到這些貓咪。

這些辦公室確實需要應對貓過敏問題，據估計約有10%至20%的人受此影響。辦公室貓會用「Allerpet」（一種皮屑吸附劑）進行全身處理。一位員工告訴「標準」，隨著接觸頻率增加，他的過敏症狀有所減輕。

貓行為顧問兼Go Cat Go SF首席執行長夸格利奧齊（Daniel Quagliozzi）表示，只有少數貓適合辦公室生活。「大多數貓不像狗那樣善於社交，」他說。壓力跡象通常很明顯：在寵物箱裡小便、咬人、抓撓。適應良好的貓會蹭東西，耳朵和尾巴豎起，並表現出好奇心。

「自信友善的貓最典型的標誌就是『問號尾』……即尾巴豎起且尾尖微微上翹，」格肯說。「我會建議同事們不要主動與我的貓互動，我的貓可以主動與他們互動。」

就辦公室規定而言，狗顯然仍是更受青睞的物種。「歡迎狗狗的辦公室」名單比比皆是，但以貓為主的名單卻寥寥無幾，甚至根本沒有。

儘管如此，當地仍有幾家公司對貓咪很友好。總部位於市場街（Market Street）、市值110億美元的設計公司Figma表示，只要經過訓練並接種疫苗，狗狗和貓咪都可以進入辦公室。該公司甚至專門為員工的貓咪開設了一個網頁。

灣區 舊金山 寵物

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