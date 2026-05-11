台灣體大舞團母親節演出 吸引千名僑胞同樂

國立台灣體育運動大學舞蹈團10日母親節當天，於紅木城市中心福斯劇場帶來「看見台灣 WE ARE TAIWAN」系列演出，吸引超過千名灣區僑胞與各界人士到場共襄盛舉。（記者頌慈╱攝影）

為慶祝美國台灣傳統周暨亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month），國立台灣體育運動大學舞蹈團10日母親節 當天，於紅木城市中心福斯劇場(Fox Theatre)帶來「看見台灣 WE ARE TAIWAN」系列演出，吸引超過千名灣區 僑胞與各界人士到場共襄盛舉。這也是繼9日在舊金山 聯合廣場（Union Square）公開表演後，剛過去的周末舉辦的第二場大型台灣文化慶祝活動。

整場演出共80分鐘，以「走進台灣、感受台灣、愛上台灣」為主題，融合現代舞、音樂、戲劇與台灣傳統文化元素，透過「島嶼天光」、「時光留聲」、「Sweet Rebellion」、「賞味台灣」、「山之祭」、「風的方向」、「島之魂」、「看見台灣」八大篇章，帶領觀眾穿梭台灣不同世代與土地記憶，展現台灣文化的人情味、韌性與創造力。

主辦單位北加州台灣文化體育協會（TCSA）表示，演出不只是舞蹈展現，更希望透過肢體語言與舞台敘事，讓海外觀眾深入感受台灣文化的多元樣貌與情感溫度。

當天出席來賓包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、南灣華僑文教服務中心主任莊雅淑、紅木城市長薩巴略斯(Elmer Martínez Saballos)、市議員朱健文(Jeff Gee)和Isabella Chu、庫比蒂諾副市長趙良方，以及僑務委員魏德珍、吳怡明、李垣麟、劉玲霞、林政原、張政邦等人。

北加州台灣文化體育協會會長江苑新表示，TCSA長期致力於在台灣與矽谷多元社區之間搭建文化橋梁，讓更多人透過交流彼此認識、彼此連結。

江苑新說：「今天看到這麼多不同背景的鄰居、國際友人齊聚一堂，正是社區連結精神最好的體現。藝術其實是一種跨越語言與國界的全球語言，帶來機會、包容與感動。」

紅木城市長致詞薩巴略斯時表示，當天的演出只是台裔美國人對美國社會與紅木城社區貢獻的一小部分縮影。他指出，台裔社區除了透過文化活動展現傳統之外，也積極投入公共事務、政府服務、社區建設與志工工作，為城市帶來許多正面力量。

國立台灣體育運動大學位於台中市，是中台灣培育舞蹈藝術與表演教育人才的重要學府。舞蹈團自1996年成立以來，多次受邀參與國內外大型賽會與文化慶典演出，並曾於2014、2018及2025年三度參加「美國台灣傳統週暨加拿大亞裔傳統月」文化訪問團演出。

此外，舞團也曾於2017年世界大學運動會開幕式擔任演出與創作團隊，並兩度代表台灣赴日本北海道參加「Yosakoi Soran Matsuri」演出，四度受邀參加新加坡「春到河畔迎新年」活動，在國際文化藝術交流舞台上廣受好評。