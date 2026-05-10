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智庫全球大會 黃仁勳重申：喜歡低稅 但願繳富人稅

編譯廖宜怡／綜合報導
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Nvidia執行長黃仁勳本周在無黨派智庫密爾肯研究院年度全球大會上，重申支持加州...
Nvidia執行長黃仁勳本周在無黨派智庫密爾肯研究院年度全球大會上，重申支持加州富人稅。（美聯社）

全球市值最高企業之一Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳（Jensen Huang）本周重申他對加州的承諾，並對需要向加州繳納數十億元稅金的可能性表示不以為意。

SFGate報導，黃仁勳近日在無黨派智庫密爾肯研究院（Milken Institute）的年度全球大會上一場名為「引領人工智慧時代」（Leading in the Age of AI）的對談上再次表示，加州計畫徵收富人稅對他而言「沒問題」，事實上，他「從未想過這個問題」。黃仁勳說：「從某種意義上來說，這是我們回饋社會的一種方式。」

黃仁勳多次在公開場合被問到這一問題，他始終堅定表達對加州的支持，以及肯定加州對科技業的重要性。然而，為了避免繳納高額稅金，黃仁勳許多科技同行都已撤出在加州的投資，也搬離加州。

黃仁勳甚至調侃一些富豪利用稅法漏洞逃稅。當被問到是否能說出這些富豪的姓名時，黃仁勳笑著搖頭說：「不行。」

當主持對談的CNBC主播奎克（Becky Quick）提到黃仁勳可能欠加州政府80億元稅金時，黃仁勳故作震驚表示，他需要對這一數字進行「核實」。

黃仁勳說：「我愛加州，也喜歡低稅，但不管他們決定要我繳多少，我都會繳。」

黃仁勳還半開玩笑表示，他希望自己繳納的部分稅金能用在他真正關心的事情上。他說：「我希望他們可以從我繳納的稅金中，拿出1萬元來修補101公路上那個坑洞。如果他們允許的話，我可以自己搞定。」

支持加州富人稅的工會「服務雇員國際工會醫療工作者西部分會」近日表示，他們已收集到足夠簽名可以將提案列入選票。若提案獲得選民通過，加州將可對淨資產超過10億元且2026年1月1日仍住在加州的個人徵收一次性5%的稅金。

黃仁勳 加州

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