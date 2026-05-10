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Sunnydale低收社區 Bi-Rite今秋將開非營利超市

編譯組／綜合報導
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隨著食品雜貨價格飆升，舊金山非營利組織與業者合作，將在Sunnydale開設一家...
隨著食品雜貨價格飆升，舊金山非營利組織與業者合作，將在Sunnydale開設一家非營利性超市。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山Sunnydale社區是該市收入最低、服務最匱乏的社區之一，當地居民獲取新鮮食品的渠道歷來十分有限。如今，一項合作計畫旨在通過在該社區開設一家非營利性雜貨店來緩解這一困境。

當地食品教育非營利組織「18 Reasons」已與舊金山連鎖雜貨店Bi-Rite及社區基金會Crankstart合作，計畫於今年秋季開設「Sunnydale Market」。這家位於Sunnydale大道1515號、占地2800平方呎的超市將銷售新鮮農產品、日常食品及符合當地文化習慣的食品，以反映該社區非裔亞裔和拉丁裔群體並存的多元構成。

根據公告，食品售價僅略高於批發成本，平均比普通超市價格低35%至45%，且該超市將接受SNAP和WIC福利券。Sunnydale市場將不銷售酒精、菸草或高度加工食品。

「18 Reasons」組織執行總監尼爾森（Sarah Nelson）表示，該組織將負責監督店鋪的設計和商品選品，並舉辦營養與烹飪課程。Bi-Rite將負責店鋪的庫存管理和日常運營，而Crankstart已承諾在未來五年內承擔工資、租金及水電費，這將使該店能夠以批發價銷售食品。其他組織也將提供資金支持，包括舊金山-馬連食品銀行（San Francisco-Marin Food Bank）以及專注於健康與食品領域的灣區慈善團體斯Stupski Foundation。

Sunnydale是舊金山最具多樣性的社區之一，也是最貧困的社區之一。據新聞稿稱，該社區的家庭收入中位數不足2萬元，遠低於舊金山全市10萬9000元的家庭收入中位數。

美國農業部（USDA）已將該社區列為「低收入、低便利度區域」，因為40%的家庭沒有汽車，且距離最近的雜貨店超過半哩。除了一家Grocery Outlet折扣超市外，Sunnydale沒有大型雜貨店。Mercy Housing機構的一項食品需求評估估計，該社區每年未滿足的食品需求超過550萬元。

新店將讓家庭無需遠行即可獲得新鮮且價格實惠的食物，對許多居民來說，交通是個難題，因此在家附近就有健康食品選擇確實意義重大。

Sunnydale市場將設在Amani內，這是一個擁有80套住房和2萬平方呎底層商業空間的可負擔住房項目，預計該商店將創造10多個就業崗位，優先考慮Sunnydale和Visitacion Valley的居民。

對尼爾森而言，開設這家雜貨店意義重大，因為聯邦政府對食品援助和醫療項目的削減持續影響著當地居民。人們不僅要在房租和食物之間做出選擇，還得在醫療護理上權衡取捨。

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