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金山大停電調查出爐 70頁報告未明確點出PG&E責任

編譯組／綜合報導
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去年12月下旬舊金山發生大規模停電，最高曾影響PG&E在該市所有用戶的三分之一。...
去年12月下旬舊金山發生大規模停電，最高曾影響PG&E在該市所有用戶的三分之一。圖為當時舊金山一個受停電影響的街區。 （新華社）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，太平洋瓦電公司（PG&E）8日公布了其委託第三方機構進行的調查結果，旨在查明去年12月20日SoMa一座關鍵電力設施起火的原因。此次事故高峰期導致全市約三分之一地區斷電，部分居民和商戶甚至連續數日處於黑暗之中。

負責撰寫該報告的Exponent公司發現，火災很可能是由環境因素和變電站布局等多重因素共同作用引發的。但這份長達70頁、關於火災確切起因的技術報告並未明確指出PG&E是否本可以或應當採取不同措施來防止這場大火。

儘管如此，該報告仍引發了包括市律師邱信福（David Chiu）在內的部分舊金山政治領袖的強烈反應。邱信福表示，報告「明確表明，必須進行實質性改進，以保護舊金山市民免受未來故障的影響。」

州公用事業監管機構仍在調查該事件，Exponent公司也在對根本原因進行更廣泛的評估。停電事件後，PG&E面臨政治壓力，當地官員在公開聽證會上對公司高管嚴厲質詢。預計市議會將在下周的另一次聽證會上審議Exponent的報告。

據PG&E稱，Exponent公司認定，一種天氣模式顯然導致濕氣在Mission街變電站內部積聚。該變電站雖大部分為封閉式結構，但為散熱設備設計了開放式通風口。水汽很可能在絕緣板上凝結，隨後與電源開關接觸，導致電流流向不應通電的區域。Exponent公司得出結論，這引發了劇烈的電流爆發，從而導致火災。

此外，Exponent還認定變電站通風系統中的過濾器「因進水受損」而無法正常工作。關於天氣因素，當長時間的低溫期之後緊接著快速升溫時，可能會積聚冷凝水，而這正是變電站火災發生前的具體氣象條件。

PG&E表示，該公司已採取措施，確保導致此次火災的問題不會在Mission街變電站或舊金山其他地方重演。但舊金山領導人對報告的結論持更為嚴厲的看法。

12月那場造成嚴重破壞的火災及相關停電事件，引發了舊金山官員對PG&E的廣泛譴責。多年來，這些官員一直試圖收購該公司在當地的電力設備。雖然此次事件重新點燃了人們對該市試圖正式與PG&E「分手」的關注，但鑑於一系列複雜的法律和政治障礙，當地接管這家電力公司的可能性在短期內微乎其微。

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