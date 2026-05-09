PG&E大停電疑點未解 市議員要求追責

PG&E變電站事故疑點未解，舊金山市議員王兆倫要求追責。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議員王兆倫（Alan Wong）8日針對PG&E Mission變電站事故調查報告指出，儘管完整報告仍在審閱中，但目前披露內容已「令人深感憂慮」，尤其事故發生數月後，外界對事故如何發生、是否原本可以避免，仍存在大量未解問題。

Mission變電站事故曾導致舊金山多個社區大規模停電，影響超過12萬名用戶，也引發外界對城市電力基礎設施老化與緊急應變能力的廣泛關注。

王兆倫表示，這起事故對舊金山居民而言，早已不只是技術故障。他指出，事件影響全市家庭、長者、上班族與小商家日常生活，也讓民眾對城市基礎設施安全產生不安。

根據目前公布的調查內容，報告提到變電站存在設備損壞、濕氣暴露、通風系統失效、維護問題，以及設計脆弱性等狀況。王兆倫表示，這顯示事故並非單純不可避免的天氣事件。

目前事故調查報告過度聚焦在最初電弧爆炸（arc-flash）的直接電力原因，卻未真正回答更大的問題，即整體供電系統的可靠性與韌性。

他認為，民眾真正想知道的不只是當天哪裡出錯，而是舊金山關鍵基礎設施是否具備足夠備援、安全機制與防災韌性。

王兆倫將於5月14日在市議會公共安全與社區服務委員會召開延續聽證會，進一步追查事故責任問題，以及後續改善措施，確保類似事件不再發生。