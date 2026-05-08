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舊金山碼頭北海獅「胖嘟嘟」多日不見 「冒牌貨」搶鏡

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山官員表示，在網路上一夕暴紅的正港「胖嘟嘟」應該已經離開39號碼頭。（美聯社...
舊金山官員表示，在網路上一夕暴紅的正港「胖嘟嘟」應該已經離開39號碼頭。（美聯社）

一頭一個多月前來到舊金山39號碼頭的罕見北海獅（Steller sea lion），因其重達2000磅的龐大身軀在網路上一夕暴紅，還被䁥稱為「胖嘟嘟」（Chonkers）。

然而，根據官方消息，「胖嘟嘟」已數日未曾露面，令一直在尋找牠的遊客、當地居民和舊金山紀事報的攝影師十分失望。上周，牠甚至放了市長羅偉（Daniel Lurie）的鴿子。

「胖嘟嘟」的體型是39號碼頭一般加州海獅的三倍大。碼頭發言人穆金（Sue Muzzin）表示，「胖嘟嘟」通常生活在離加州很遠的海域，但每隔一、兩年會造訪舊金山漁人碼頭一次，每次停留的時間僅短短數日，因而此次停留超過一個月讓人驚訝。

穆金表示，因為「胖嘟嘟」，她收到前所未有的大量媒體詢問。在華爾街日報發表了一篇關於「胖嘟嘟」的報導後，碼頭用來觀看海獅生活的攝影機每日收看人數從2000人暴增至1萬5000多人。

由於「胖嘟嘟」白天大部分時間都外出覓食，行蹤不定，紀事報攝影師維特潘（Brontë Wittpenn）多次想嘗試捕捉牠的身影都無果。但本周，她認為她終於拍到了「胖嘟嘟」。

4日，39號碼頭浮動木板上有一隻體型碩大的海獅正在酣睡，圍觀的30多人都認為牠就是「胖嘟嘟」。維特潘更是在碼頭上，花了整整一小時為這隻海獅拍照。

在維特潘將照片寄給編輯後，卻引發編輯質疑，「胖嘟嘟」是不是變瘦了？毛色是不是變淺了？

穆金在檢視過照片後，斬釘截鐵地表示，這隻海獅並非「胖嘟嘟」。她指出，真的「胖嘟嘟」已經幾日不見蹤影，本季可能不會再回來。她說：「我們真的很捨不得牠走，我們已經習慣有牠在。」

與39號碼頭合作的動物救援組織「海洋哺乳動物中心」（Marine Mammal Center）的拉特納（Adam Ratner）證實，紀事報拍到的這頭海獅根本不是「胖嘟嘟」，而是一頭體型超大的成年雄性加州海獅，其中一個證據就是牠頭頂上的巨大冠毛。

維特潘說：「我覺得非常失望，覺得自己被冒牌貨騙了。」

不過，紀事報記者幽默表示，這隻新來的海獅雖然個子小了點，但和其他海獅比起來明顯大很多，不如在「胖嘟嘟」回來前先湊合著看吧。

這隻由舊金山紀事報拍到的冒牌「胖嘟嘟」只是一頭身形較大的加州海獅。（美聯社）
這隻由舊金山紀事報拍到的冒牌「胖嘟嘟」只是一頭身形較大的加州海獅。（美聯社）

舊金山 加州 羅偉

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