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舊金山槍擊案下降 灣景獵人角過去一年199起槍響仍高

舊金山訊
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目前灣景獵人角仍是舊金山槍聲事件最多的社區，在2025年4月至2026年3月間共...
目前灣景獵人角仍是舊金山槍聲事件最多的社區，在2025年4月至2026年3月間共錄得199起槍聲警報。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）分析，透過警方槍聲偵測系統「ShotSpotter」數據顯示，舊金山近年槍擊事件明顯下降，而目前灣景獵人角仍是槍聲事件最多的社區，在2025年4月至2026年3月間共錄得199起槍聲警報。

截至今年3月的過去12個月內，舊金山偵測到的槍聲事件，相較2020年至2021年疫情高峰期間大減63%；與前一年同期相比，也下降24%。

ShotSpotter是一套透過聲音感測器偵測槍聲的系統，即使沒有民眾報警，也能即時定位疑似開槍地點，並通知警方前往處理。由於系統並未覆蓋全市，而是集中於歷來暴力犯罪較多的社區，因此數據主要反映田德隆區、南市場區、米慎區、灣景獵人角、訪谷區及西增區等地情況。

數據顯示，多數重點社區槍聲事件都呈下降趨勢。其中，訪谷區降幅最大，較前一年減少59%；田德隆區下降32%；米慎區減少30%。不過，部分地區改善幅度有限，例如灣景獵人角僅下降7%，西增區甚至增加10%。儘管如此，這些地區的槍擊情況仍遠低於疫情期間高峰。

目前灣景獵人角仍是槍聲事件最多的社區，在2025年4月至2026年3月間共錄得199起槍聲警報。其次為米慎區55起、Excelsior區42起與訪谷區41起。

槍擊事件下降之際，舊金山整體暴力犯罪率也降至歷史低點。不過，今年初命案數量卻出現上升，引發關注。舊金山警察局（SFPD）局長劉力一（Derrick Lew）日前在警察委員會會議中表示，命案增加並非因槍擊事件變多，而是槍擊「致命率提高」。

他坦言，近期槍擊案件「準確度更高」，導致受害者更容易死亡。「換句話說，槍手射擊更致命了。」

報告同時指出，近年槍擊傷亡致死率提高，也可能與高口徑槍枝、半自動武器，以及非法改裝為機關槍的裝置增加有關。

舊金山 疫情 槍擊

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