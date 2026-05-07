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紀事報：陳詩敏在華裔社區獲高支持率 但仍不足以勝選

編譯廖宜怡／綜合報導
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國會議員候選人陳詩敏雖獲得舊金山華裔選民大力支持，但在籌款方面落後另兩位候選人，...
國會議員候選人陳詩敏雖獲得舊金山華裔選民大力支持，但在籌款方面落後另兩位候選人，可能影響選情。（本報檔案照）

為了成為首位代表舊金山華裔國會議員，市議員陳詩敏（Connie Chan）正卯足全力挨家挨戶爭取舊金山龐大華裔社區的支持。

舊金山紀事報表示，華裔占舊金山人口近四分之一，從當地近期的選舉結果來看，華裔選民具有舉足輕重的影響力。他們不但幫助羅偉（Daniel Lurie）當選市長，還罷免了日落區市議員殷嘉立（Joel Engardio）。

紀事報指出，陳詩敏的競選經費遠不及資金雄厚的對手加州參議員威善高（Scott Wiener）和前科技工程師查克拉巴蒂（Saikrat Chakrabarti），但華裔選民可能是她能否從6月初選晉級到11月大選的關鍵基礎。

分析發現，陳詩敏的捐款人超過三分之一擁有中國姓氏，威善高的捐款人只有約4%擁有中國姓氏，查克拉巴蒂則不到2%。

紀事報表示，陳詩敏在舊金山華裔社區獲得的高支持率，充分反映出華裔選民非常渴望選出一位與他們外貌相似、能說其母語、而且親身經歷過他們在美奮鬥過程的國會議員。

舊金山華裔商人丹尼斯‧吳（Dennis Wu）說：「我認為我們華裔在國會需要一位代言人，而她將成為這位代言人。對我們華人而言，她就像我們的女兒一樣。」

丹尼斯‧吳指出陳詩敏的移民身分：她出生於香港、成長於台灣，十多歲時來到灣區時還不會說英語。陳詩敏先是成為社區組織者，後來擔任議員助理，最終在2020年當選為市議員。

不過，紀事報表示，由於在籌款方面落後，陳詩敏單憑華人社區的支持可能不足以讓她勝選。為了彌補籌款差距，陳詩敏寄望獲得更多工會支持。

威善高長期獲得部分華裔選民支持，查克拉巴蒂則投入大量資金爭取華裔支持，兩人的競選網站都設有中文網頁，也都在華人聚居的地區進行競選活動。

舊金山州大政治學家麥丹尼爾（Jason McDaniel）認為，陳詩敏可能被查克拉巴蒂搶走她需要的部分進步派選民選票，但她同時也可能從威善高手上搶走一些華裔支持者。

舊金山 華裔 羅偉

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