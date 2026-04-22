SFMTA擬43億預算 削減巴士路線危機未除

舊金山Muni擬兩年預算，預計7月生效，但若稅收提案未獲選民通過，未來恐砍20條巴士線服務。（記者李怡╱攝影）

舊金山 交通局（SFMTA）董事會本周審議一份為期兩年的預算案，總額達43億美元。若今年11月選民否決兩項稅收提案，未來恐削減多達20條Muni巴士路線。

這份預算預計7月起生效，其中包括31億美元營運支出及12億美元基礎建設投資。面對短期3.07億美元赤字，市府將透過2億美元州府貸款 、適度調漲車資與停車費、以及提高罰款等方式填補缺口。SFMTA也透過削減約500個空缺職位、重新談判合約、取消一次性支出，以及優化公車專用道等措施，節省約2.46億美元。

對許多舊金山市民而言，這些調整意味著服務暫時得以維持，但未來仍充滿不確定性。若11月兩項交通相關稅收未能通過，當局將不得不進一步削減服務，包括以市中心通勤為主的快速線、服務山區低密度地區的路線，以及部分重複性高的公交走廊。

更引發關注的是，具歷史與觀光價值的纜車系統與F線復古電車（F Market & Wharves）也可能面臨縮減。晚間9點後最多60%的班次、前往大通中心(Chase Center)球賽（如勇士隊與女籃Valkyries）、艦隊周、金門公園音樂節，以及Oracle Park巨人隊賽事的特別交通專線，都可能被取消。

交通倡議團體呼籲選民支持區域性銷售稅與本地地目稅（parcel tax）提案。若通過，區域稅每年可為Muni帶來約1.55億美元資金，本地稅則可提供約1.5億美元用於公交與地鐵營運，並額外增加1000萬美元提升服務品質。

SFMTA官員表示，目前預算雖達到收支平衡，但只是「勉強撐住」。交通局局長寇淑寶(Julie Kirschbaum)在會議中表示，這是一份充滿艱難抉擇的預算，未來仍需持續提高效率、善用每一分公共資源。

若稅收提案順利過關，舊金山公共交通有望逐步復甦；反之，市民可能面臨班次減少、等車時間延長，甚至在大型活動期間交通壅塞加劇的情況。對依賴公共交通的華人長者、學生與上班族而言，影響尤為直接。