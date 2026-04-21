柏克萊加大工地 掘出疑似原住民遺骸

圖為柏克萊加大。（本報檔案照）

據舊金山 紀事報報導，柏克萊 加大（UC Berkeley）一處建設工地上周挖出疑似美洲原住民 遺骸，引發關注。校方表示，已依加州法律暫停該區施工，並與相關機構合作，確保遺骸得到妥善處理。

根據校方發言人吉爾莫（Janet Gilmore）說法，遺骸由阿拉米達縣驗屍官辦公室初步判定可能屬於原住民。柏克萊加大校園位於原住民族Ohlone祖居地之上。

報導指出，這些骨骸埋於地下約兩呎，且位於一層混凝土之下，最早由媒體Berkeley Scanner披露。吉爾莫表示，校方正與加州原住民遺產委員會（California Native American Heritage Commission）合作，以確保後續處理符合規範與文化尊重。

依加州法律，一旦發現疑似原住民遺骸，相關工程須立即暫停，直到委員會確認最可能的後裔。該名後裔將在48小時內前往現場勘查，並對後續處置提出建議。

該工地位於Bancroft Way與Fulton Street交界，原為停車場，現正興建新的沙灘排球場館，預計設置五個沙地球場及可容納約500名觀眾的看台。工程自去年春季動工。校方目前尚未說明施工何時恢復，亦未確認是否需進一步調查是否存在更多遺骸。

柏克萊加大長期因未能完整歸還館藏中的原住民遺骸而受到批評。20世紀初，該校著名人類學教授克羅伯(Alfred Kroeber)曾鼓勵對原住民墓地進行挖掘，部分骨骸隨後被用於教學，或收藏於Hearst Museum of Anthropology。

儘管美國國會於1990年通過法令，要求接受聯邦資金的博物館與大學申報並歸還原住民遺骸，但截至2023年，柏克萊仍持有約9100名原住民遺骸，為全美未歸還數量最多的機構。近年來，校方已開始推動歸還相關遺骸的措施。