勇士低調續簽總經理鄧利維 總教練柯爾留任待協商

擔任勇士總經理三年的鄧利維，已在數月前與球隊簽署一份多年續約的合同，合約細節尚未公開。（本報檔案照）

體育媒體ESPN20日確認，擔任勇士總經理已三年的鄧利維（Mike Dunleavy），已在數月前與球隊簽署一份多年續約的合同，合約細節尚未公開。至於已執教球隊12年的總教練柯爾（Steve Kerr）是否續約2026-27賽季，可能在未來一、兩周內揭曉。

鄧利維於2023年接替邁爾斯（Bob Myers）出任總經理，任內球隊兩度在附加賽出局。

勇士周一在大通中心舉行賽季結束記者會，但鄧利維將待總教練柯爾確認續簽後才會接受媒體訪問。柯爾已執教球隊12年，目前尚未與球隊續約2026-27賽季。他在上周五表示，計畫在未來一兩周內與鄧利維及控股老闆拉科布（Joe Lacob）會面討論。

柯爾在勇士附加賽敗給菲尼克斯太陽後說：「我們都需要從比賽中抽離出來，之後再重新聚在一起。」勇士本季戰績為37勝45敗，近三個賽季第二度無緣季後賽。

對於柯爾的未來，格林在自己的播客節目中發表看法。他表示，在太陽的賽後與柯爾、柯瑞 擁抱時，感覺那可能是告別時刻。

格林在周一節目中說：「我很高興我們能一起分享那一刻，也很高興史蒂夫活在當下……他沒有錯過那一刻。這很重要，因為如果你問我，我不確定他會回來。如果要我說，我覺得不會，整體氛圍就是那樣。」

格林重申他仍希望柯爾下季回歸執教，但坦言不確定：「我不知道，感覺就像那是最後一次。真的有那種感覺。是不是呢？我不知道。我希望不是。但不知為什麼，就是感覺像結束了。如果真是如此，那會是一段很了不起的旅程。」