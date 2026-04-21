我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪中位數破10萬美元 5大AI難取代職業曝光

蔡岳勳87歲父爆家醜 傳與孫女爭4000萬台幣遺產

屋崙畢姆教練命案 嫌犯精神不適合受審

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐文原預計將於21日出庭受審，但由於目前已裁定其精神狀態不適合受審，導致案件走向...
歐文原預計將於21日出庭受審，但由於目前已裁定其精神狀態不適合受審，導致案件走向不明。(美聯社)

法官對屋崙體育界傳奇教練遇害案嫌疑人的精神狀況做出裁決，令案件陷入混亂。

「紐約郵報」報導，阿拉米達縣檢察官表示，被告歐文二世(Cedric Irving Jr.)被控謀殺深受愛戴的屋崙橄欖球教練兼教育家畢姆(John Beam)。法官裁定被告精神狀況不佳，不具受審能力。

此前，由於今年1月審理程序暫停，歐文二世接受數個月的心理評估。檢察官指出，歐文二世可能被送往州立醫院接受治療，法院正在考慮是否將其送往加州州立醫院。

下次聽證會定於5月8日舉行。

裁決是在這起震驚萊尼學院(Laney College)與整個屋崙體育界的重大謀殺案發生後所做出的。2025年11月13日，警方接獲報案後趕到萊尼學院體育館，發現66歲的畢姆身中槍傷，傷勢嚴重。他被緊急送往醫院，但於隔日過世。

調查人員稱，歐文二世於隔天凌晨3時在一個通勤火車站被捕。警方報告指出，他當時攜帶槍擊案中使用的槍支，並隨後承認襲擊。法庭文件和調查人員將這起事件描述為一起「目標明確」(very targeted)的謀殺案。

監視器畫面協助警方確認歐文的身分，據稱他已承認罪行。

根據援引執法部門消息人士報告，嫌犯還聲稱他認為畢姆對他使用「巫術」(witchcraft)。

歐文曾在Skyline高中打過橄欖球，他長期異常依戀(long -standing fixation)畢姆，兩人透過當地橄欖球圈相識。雖然歐文從未在畢姆手下打過球，但他經常在萊尼學院附近活動。

畢姆不僅是一位教練，在屋崙體育界地位崇高。他自2012年起擔任萊尼學院主教練，並自2004年起便參與體育計畫。去年從教練職位退休後，繼續擔任該校的體育主任。

他的影響力遠不止於校園。他執教過的20名球員後來都進入NFL(美國國家美式足球聯盟)，他的領導能力，也曾在2020年Netflix紀錄片「孤注一擲」（Last Chance U）受到關注。

針對嫌犯的每項指控，都可能面臨25年至終身監禁的刑罰。歐文原預計將於21日出庭受審，但由於目前已裁定其精神狀態，導致案件走向不明。

世報陪您半世紀

加州 槍擊 屋崙

上一則

柏克萊加大工地 掘出疑似原住民遺骸

下一則

勇士低調續簽總經理鄧利維 總教練柯爾留任待協商

延伸閱讀

涉操縱非法撲克賭局 前NBA球員認罪

涉操縱非法撲克賭局 前NBA球員認罪
家中芬太尼害死2歲女童 金山檢方首控謀殺罪

家中芬太尼害死2歲女童 金山檢方首控謀殺罪
紐約長島吉哥灘命案嫌犯認罪 檢方稱證據完整「案件已拼齊」

紐約長島吉哥灘命案嫌犯認罪 檢方稱證據完整「案件已拼齊」
涉槍殺7月大女嬰致死 紐約2嫌落網遭控罪

涉槍殺7月大女嬰致死 紐約2嫌落網遭控罪
燒中餐館、殯儀館、猶太教堂 皇后區連環縱火2傷 嫌犯被捕

燒中餐館、殯儀館、猶太教堂 皇后區連環縱火2傷 嫌犯被捕

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜