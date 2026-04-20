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日本城櫻花節湧人潮 金山瀰漫濃厚日式春季氛圍

記者李怡／舊金山報導
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周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）
周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）

春意盎然之際，舊金山日本城周末迎來一年一度的櫻花節（Cherry Blossom Festival），大批民眾湧入參與，街道擠滿人潮，從手作市集、美食攤位到舞台表演，整個社區瀰漫濃厚日式春季氛圍，展現疫後城市活動全面回溫的景象。

活動於日本城（Japantown）和平廣場（Peace Plaza）及周邊街區舉行，吸引各族裔民眾與家庭前來。從現場可見，不少攤位販售手工藝品與特色小物，包括風鈴、木雕吊飾、手工耳環及立體紙雕卡片等，融合日式美學與創意設計，吸引民眾駐足挑選。另有以櫻花為主題的藝術作品與生活用品，增添節慶氣氛。

在美食區，來自各地的攤商提供日式料理與特色小吃，現場亦設有啤酒帳篷與休憩空間，讓民眾在陽光下享受春日午後。活動期間天氣晴朗，戶外座位區幾乎座無虛席，不少家庭攜帶孩童一同參與，氣氛熱絡。

主舞台區則安排傳統與現代表演，包括太鼓、舞蹈及文化展示，吸引民眾駐足觀賞。場邊亦可見不少民眾穿著和風服飾拍照留念，形成節慶亮點。

日本城周邊櫻花盛開，吸引大量遊客拍照打卡，成為社群媒體熱門景點。活動也設有資訊攤位與導覽服務，介紹日本文化與社區歷史，增進民眾對日裔文化的了解。

今年櫻花節人流明顯回升，顯示大型戶外活動與觀光人潮持續復甦。主辦單位表示，櫻花節不僅是慶祝春天的到來，更是凝聚社區、推廣文化的重要平台。

對華人社區而言，櫻花節同樣具有吸引力。不少華裔民眾表示，活動結合文化、市集與親子元素，是周末休閒的好去處，也讓孩子在生活中接觸不同文化。

櫻花節活動將持續至本月下旬，主辦方呼籲民眾利用周末時間前往參與，感受舊金山春季最具代表性的文化盛事之一。

周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）
周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）

周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡/攝影）
周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡/攝影）

周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）
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周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）
周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）

周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）
周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）

周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）
周六周日兩天，舊金山日本城櫻花節熱鬧登場，市區人潮湧現。（記者李怡╱攝影）

舊金山 日本 日裔

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