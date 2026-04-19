想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

舊金山 不少家庭還在用瓦斯爐、瓦斯熱水器，近期全市推出新補助，鼓勵大家改用電器，不只更環保，還能幫忙省電費 。

舊金山公共事業委員會（SFPUC）宣布，旗下CleanPowerSF計畫滿十周年，推出「電氣化家庭」（Electrify Your Home）補助，只要把家裡部分設備換成電力，就可以拿到電費回饋。

這次補助涵蓋不少華人 家庭常用設備，例如電爐、烘乾機、熱水器和冷暖氣系統。補助金額從150元到1200元不等，例如換電爐可拿150元，換烘乾機300元，若是換熱泵熱水器或冷暖氣系統，最高可拿1200元。

補助不是一次給現金，而是直接折抵電費，每個月最多減50元，直到補助用完。舉例來說，如果換一台電烘乾機，之後6個月電費每月可少50元，等於幫忙分期省下300元。

不少華人家庭習慣用瓦斯爐炒菜，或是老式瓦斯熱水器，但近年電器設備其實愈來愈普及，加州政策方向很明確，未來新建住宅會逐步減少使用瓦斯，提早了解這類補助與設備，也能避免之後一次性更換帶來的負擔。

補助直接透過CleanPowerSF帳戶發放，詳細申請方式與資格，民眾可上官網查詢或向電力帳單服務窗口了解。

對不少華人家庭來說，這類補助不只是環保政策，更是實實在在可以幫忙省錢的機會。若家中本來就打算更換電器，不妨趁這波政策多了解、多比較，減輕一些開支負擔。