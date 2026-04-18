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舊金山通往灣橋重要幹道 I-80周末起封閉55小時

記者王湘涵／舊金山報導
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封路示意圖；交通單位呼籲民眾，提前規畫行程，以免受影響。（加州運輸局）
封路示意圖；交通單位呼籲民眾，提前規畫行程，以免受影響。（加州運輸局）

舊金山通往灣橋的重要幹道I-80，於本周末實施大規模封閉施工，預計對灣區交通造成顯著影響，此次封閉自4月17日周五晚間11點開始，至4月20日周一清晨6點結束，為期約55小時。

根據加州運輸局（California Department of Transportation）公布資訊，封閉範圍涵蓋舊金山市區東向I-80路段，介於第17街至第4街之間，全長約1.6哩，並同步影響101高速公路銜接I-80的匝道。

該路段為進入灣橋的主要動線之一，封閉期間，來自半島方向的車輛將在Vermont Street被引導下匝道，改走Bryant Street等市區道路，再由第5街重新銜接高速公路；從101轉入I-80的車流，則建議改經Folsom Street接回上橋動線。此次交通影響將集中於舊金山市區通往灣橋的車流，SoMa與Mission Bay一帶預計出現明顯壅塞，並可能影響周邊居民與商業活動。

此次封閉工程屬於「Bayshore與Central Freeway高架橋整修計畫」的一部分，官方指出，相關高架結構已使用超過70年，需進行橋面接縫更換與混凝土修復等作業，以維持結構安全並延長使用年限。工程採取周末一次性封閉方式，主要是為了讓材料能在短時間內完成鋪設與硬化，並減少多次施工對交通的長期干擾。

值得注意的是，I-80過去並非未曾出現全面封閉情況，加州運輸局在其他路段亦曾採取「周末長時間封閉」方式集中施工；此次則因位於舊金山市區通往灣橋的關鍵入口，直接影響主要進橋動線，使交通衝擊更為集中。交通單位呼籲民眾於封閉期間提前規畫行程，必要時改搭大眾運輸工具，並避免進入受影響區域，以降低延誤風險。

加州運輸局公布，舊金山通往灣橋的重要幹道I-80，將於本周末實施大規模封閉施工。...
加州運輸局公布，舊金山通往灣橋的重要幹道I-80，將於本周末實施大規模封閉施工。（加州運輸局）

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