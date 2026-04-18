護座頭鯨 捕鄧金斯蟹季4月底結束

加州政府宣布，舊金山灣區本屆的商業捕鄧金斯蟹的季節將於4月30日結束。(示意圖；pexels.com)

加州 政府宣布，舊金山灣區 本屆的商業捕鄧金斯蟹的季節將於4月30日結束，但擁有實驗性捕蟹工具與執照的捕蟹漁夫可以在5月7日起恢復作業。

聖荷西信使報報導，州政府官員17日宣布，為了保護座頭鯨（humpback whales），舊金山灣區的商業捕蟹季將於4月底結束。加州漁業和野生動物部主任赫特爾（Meghan Hertel）下達的這項命令適用於第3區，即從蘇諾瑪縣和蒙多西諾縣交界處向南至聖馬刁縣鴿子角（Pigeon Point）的水域。

這意味著使用傳統垂直釣線（這種釣線可能會纏住遷徙的鯨魚）的商業捕蟹者只有不到兩周的時間，就必須結束他們在舊金山和半月灣的捕蟹作業。赫特爾還授權持有實驗性捕蟹許可證的捕蟹者，在一周後的5月7日上午7時開始在第3區使用對鯨魚安全的彈出式捕蟹具（pop-up gear）。這種裝置將繩索和浮標連同蟹籠一起固定在海底，直到聲學釋放裝置（acoustic release mechanism）將浮標送至水面。

2024年，19名捕蟹漁民試用了彈出式捕蟹具，同時為了防止鯨魚被捕蟹具纏繞，相關水域禁止使用傳統捕蟹具。據海洋保護組織Oceana稱，這些漁民的捕蟹成功率高達98%，收穫了價值150萬美元的螃蟹。

依據傳統，2025-2026捕蟹季應該在去年11月15日開始，但為了保護鯨魚，本屆捕蟹季延後至2026年1月5日才開始，捕蟹籠的數量也減少了40%。

自2015年以來，舊金山灣區除一個商業捕撈季外，其餘所有捕撈季都因鯨魚纏繞而延後。軟骨藻酸（一種可能導致食用受汙染螃蟹的人生病的物質）破壞了北加州2015-2016年的商業捕撈季，並導致後來年份的捕撈季也出現延誤。