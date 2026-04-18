灣區逆勢新增3000職位 2月就業與加州流失2萬成對比…

矽谷聯合創投公司總裁漢考克說，人們經常在討論AI是否會造成失業，但實際數據呈現出截然不同的景象，展現出持續成長和卓越的韌性。(jointventure.org)

州政府新發布的就業報告指出，雖然加州 2月整體流失了將近2萬份工作職位，灣區 卻逆勢增加了3000份。其中，南灣表現尤其出色；舊金山地區的餐飲和酒店業加大了招聘力度，有分析指出，直接受到超級盃的效應影響。

聖荷西 信使報報導，加州就業發展廳EDD的報告指出，經季節性調整後，灣區2月新增就業人數為3000個，加州整體就業機會則減少了1萬9900個。這代表灣區的招募趨勢與加州整體的裁員趨勢截然相反。

「過去一年，鋪天蓋地的裁員新聞充斥著各大媒體，」位於聖荷西的智庫矽谷聯合創投公司（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說，「人們茶餘飯後和雞尾酒會上都在討論AI是否會造成失業，但實際數據呈現出截然不同的景象，展現出持續成長和卓越的韌性。」

尤其是在舊金山灣區，科技業仍在不斷宣布裁員計畫，因為該行業正努力應對AI帶來的變革。EDD數據指出，2月南灣新增2000個就業崗位，舊金山-聖馬刁地區新增1100個，東灣新增600個。北灣方面，馬連縣和納巴縣各新增300個就業崗位，而蘇拉諾縣減少了500個，蘇諾瑪縣減少了800個。

「對於南灣來說，這些結果尤其令人鼓舞，該地區在過去一年中勞動力和就業崗位均有所增長，」位於巴洛阿圖的加州經濟持續研究中心主任利維（Steve Levy）表示。

利維補充說，南灣的情況與加州和美國的情況形成鮮明對比。加州和美國在2025年1月和2026年1月期間雖然就業機會增加，但由於退休和遣返政策的影響，各自的勞動力規模卻有所下降。加州2月份的失業率為5.4%，與1月持平。在截至2月份的一年中，南灣地區的經濟成長速度遠超加州其他地區。

漢考克表示，矽谷的發展遠稱不上迅猛，但它所呈現的景像也自有其獨特之處。這表明，矽谷的經濟是由創新引擎驅動的，而這台引擎目前正處於高速運轉狀態，南灣地區在吸收了數千名失業人口的同時，仍避免了該地區失業率的進一步惡化。

截至2月的12個月裡，南灣地區新增就業1萬8200個，增幅為1.6%；舊金山-聖馬刁地區新增就業機會8000個，增幅為0.7%；東灣地區新增就業人數4200個，增幅為0.4%。

舊金山紀事報報導，根據州政府數據顯示，包括聖馬刁縣在內的舊金山都會區在今年1月至2月期間新增了2000個休閒和旅館業就業崗位，其中80%的職位來自飯店和餐飲服務業。超級盃在2月帶動了當地飯店和餐飲業的蓬勃發展，預計為舊金山帶來了高達4.4億美元的消費。

在2025年2月至2026年2月期間，該地區休閒和酒店業新增了5600個就業崗位，在所有主要行業中增幅最大。

2月份的就業數據直接受到超級盃招募活動的影響，其中表演藝術、體育賽事和特色餐飲服務等次產業在當月成長最為顯著。加州就業發展部研究數據分析師Junwei Li說︰「超級盃似乎在提振休閒和酒店業方面發揮了關鍵作用。」

「這是個好消息，」金門餐飲協會執行董事、舊金山兩家餐廳的老闆Laurie Thomas說。她也認為，內華達山脈缺雪可能促使更多人留在舊金山並在當地用餐。此外，近期舉辦的RSA網路安全大會等一系列大型會議也帶動了客流量。