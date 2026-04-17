AI廣告大看板遍布舊金山 一般人看不懂在推銷什麼

要了解AI如何改變舊金山，最好的方法莫過於抬頭看看廣告看板。示意圖。(AI生成)

舊金山 究竟有多少AI戶外廣告大看板？舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）派出記者騎自行車逐一確認，但一般人對看板到底在推銷什麼摸不著頭腦。

舊金山紀事報報導，要了解AI如何改變舊金山，最好的方法莫過於抬頭看看廣告看板。「別再雇用人類了」（Stop hiring humans）、「那太聰明了」（That’s so agentic）、「掌控你的推理」（Own your inference）。

對許多舊金山居民來說，遍布全城的AI主題廣告看板令人費解，既成了人們茶餘飯後的笑談，也成了這座城市經濟狀況的可靠指標。

在此之前，沒有人真正對這些廣告看板進行過全面調查。舊金山市政府保存所有普通廣告看板的清單，但2010年的一項法院和解協議使得這些廣告看板的詳細資訊被法律封存。因此，紀事報派出記者騎自行車走訪，逐一記錄了這些廣告看板的資訊。

3月9日至23日期間，共收集了全市489個廣告看板的資料。其中近一半屬於AI原生公司——紀事報將其定義為在其網站上將AI描述為產品核心的公司。其餘的廣告看板大多是消費品牌、法律和醫療服務以及非AI原生科技公司的廣告。這項統計不包括街邊廣告，例如市場街上的報攤和人行道螢幕。

舊金山的大部分AI廣告看板都出現在人們意料之中的位置：沿著101號高速公路和80號州際公路，以及穿過碼頭區的Lombard Street，這些廣告看板的位置恰到好處，足以讓前往舊金山國際機場或金門大橋的遊客感到困惑。

紀事報的資深專欄作家諾爾提（Carl Nolte）最近指出，舊金山的廣告看板變得太令人眼花撩亂！並非只有他一個人有這種感覺。即使是那些有程式設計背景的人，也很難分辨出這些公司究竟在推銷什麼。而這些公司可能並不在意這一點，它們通常針對的是一小部分有投資金的富裕人士。