我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

AI廣告大看板遍布舊金山 一般人看不懂在推銷什麼

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
要了解AI如何改變舊金山，最好的方法莫過於抬頭看看廣告看板。示意圖。(AI生成)
要了解AI如何改變舊金山，最好的方法莫過於抬頭看看廣告看板。示意圖。(AI生成)

舊金山究竟有多少AI戶外廣告大看板？舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）派出記者騎自行車逐一確認，但一般人對看板到底在推銷什麼摸不著頭腦。

舊金山紀事報報導，要了解AI如何改變舊金山，最好的方法莫過於抬頭看看廣告看板。「別再雇用人類了」（Stop hiring humans）、「那太聰明了」（That’s so agentic）、「掌控你的推理」（Own your inference）。

對許多舊金山居民來說，遍布全城的AI主題廣告看板令人費解，既成了人們茶餘飯後的笑談，也成了這座城市經濟狀況的可靠指標。

在此之前，沒有人真正對這些廣告看板進行過全面調查。舊金山市政府保存所有普通廣告看板的清單，但2010年的一項法院和解協議使得這些廣告看板的詳細資訊被法律封存。因此，紀事報派出記者騎自行車走訪，逐一記錄了這些廣告看板的資訊。

3月9日至23日期間，共收集了全市489個廣告看板的資料。其中近一半屬於AI原生公司——紀事報將其定義為在其網站上將AI描述為產品核心的公司。其餘的廣告看板大多是消費品牌、法律和醫療服務以及非AI原生科技公司的廣告。這項統計不包括街邊廣告，例如市場街上的報攤和人行道螢幕。

舊金山的大部分AI廣告看板都出現在人們意料之中的位置：沿著101號高速公路和80號州際公路，以及穿過碼頭區的Lombard Street，這些廣告看板的位置恰到好處，足以讓前往舊金山國際機場或金門大橋的遊客感到困惑。

紀事報的資深專欄作家諾爾提（Carl Nolte）最近指出，舊金山的廣告看板變得太令人眼花撩亂！並非只有他一個人有這種感覺。即使是那些有程式設計背景的人，也很難分辨出這些公司究竟在推銷什麼。而這些公司可能並不在意這一點，它們通常針對的是一小部分有投資金的富裕人士。

舊金山

上一則

從不合到同台？Usher、Chris Brown合體李維體育場巡演

下一則

舊金山現首例I型猴痘 比2022年流行的病毒株更易引發重症

延伸閱讀

舊金山日本城、米慎灣經濟加速復甦 南市場區仍陷困

舊金山日本城、米慎灣經濟加速復甦 南市場區仍陷困
灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%

灣區買家瘋狂加價搶房 平均高出掛牌價近10%
金山房價創高 經通膨調整仍低於2022年水平

金山房價創高 經通膨調整仍低於2022年水平
全美首家AI設計經營商店金山開業 只招2名人類員工協助

全美首家AI設計經營商店金山開業 只招2名人類員工協助
OpenAI執行長住家遭20歲男投汽油彈 他揚言燒總部大樓

OpenAI執行長住家遭20歲男投汽油彈 他揚言燒總部大樓

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
「舊金山紀事報」百強餐廳名單出爐。粵菜餐館「四大天王」榮登榜首。（取自Four Kings網頁）

灣區百強餐廳揭曉 中餐館「四大天王」奪冠 這些名店落榜

2026-04-09 19:21
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕