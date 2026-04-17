舊金山現首例I型猴痘 比2022年流行的病毒株更易引發重症

舊金山證實出現首例新型猴痘病例。舊金山公共衛生局呼籲敦促高風險族群完整接種兩劑猴痘疫苗，尤其是在夏季旅行與大型活動之前。(舊金山公共衛生局臉書)

舊金山公共衛生官員周三證實，舊金山市出現首例I型猴痘病毒(clade I mpox)感染病例。官員表示，這種病毒株可能比2022年爆發疫情 的病毒株，更容易引發重症。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據舊金山公共衛生局，這個病例被確認是一名未接種疫苗的舊金山成年人，現已住院治療並好轉中。患者通報，曾與一名有國際旅遊史的人密切接觸。

衛生官員強調，一般大眾感染風險仍低。但敦促高風險族群，完全接種兩劑猴痘病毒疫苗。

舊金山公共衛生局局長菲利普(Dr. Susan Philip)聲明表示，舊金山公共衛生局正密切監測猴痘病毒。雖然I型猴痘病毒感染病例在美國仍少見，但II型猴痘病毒感染病例在舊金山與加州 各地持續發生。若屬於高危險人群，完整接種猴痘疫苗相當重要。隨著夏季旅行與各種活動接近，當局提醒高危險群，現是接種痘痘的好時機。

這項病例公告，讓舊金山成為美國少數幾個通報I型猴痘病毒感染病例的地區之一。聯邦官員一直追蹤I型猴痘病毒的傳播，因為非洲部分地區疫情仍在持續，美國與歐洲也偶爾出現病例。

根據美國疾病管制暨防治中心(CDC )，截至3月份，美國已通報15例I型猴痘病例，包括3月當月報告4例。CDC指出，所有患者均已康復。大多數美國人的感染風險仍低，但男男性行為者的風險為低至中度。

猴痘病毒主要分為兩大類：I型和II型。 2022年美國爆發的猴痘疫情，是由II型病毒引起的，目前仍為低水平傳播，包括加州。

兩種形式病毒皆可引起發燒、淋巴結腫大、疲勞以及類似丘疹或水皰的皮疹。根據地方和聯邦衛生官員，在美國，猴痘主要透過密切的皮膚接觸傳播，包括性接觸。

I型分支病毒比II型分支病毒引起的疾病更為嚴重。但聯邦衛生官員也表示，他們仍在監測病例，以便更了解I型分支病毒在美國的感染嚴重程度，目前美國的I型分支病毒感染病例仍少見。

舊金山官員表示，疫苗可預防I型和II型分支猴痘病毒。他們敦促高風險族群接種兩劑疫苗，尤其是在夏季旅行與大型活動之前。

當局表示，民眾可以透過醫療機構和當地藥局接種疫苗。沒有保險或就醫困難者，可透過舊金山市猴痘資源頁面、找到疫苗接種點。任何出現疑似痘痘皮疹的人，都應聯繫醫療機構進行檢測，並通知伴侶，採取措施以降低病毒傳播風險。

雖然任何人都有可能感染猴痘，但衛生官員表示，美國通報大多數病例都發生在男同性戀、雙性戀男性、其他男男性行為者以及與男性發生性行為的跨性別者。

舊金山這起病例，是在加州其他地區通報I型猴痘病例之後才出現。去年10月份，洛杉磯縣公共衛生官員確認一名成年人感染I型猴痘，患者近期沒有前往病毒株常見地區的旅行史。官員表示，該名患者曾住院治療，後來在家康復。

公共衛生機構強力宣導接種疫苗的重要性。官員表示，兩劑Jynneos疫苗仍是預防猴痘的最佳保護，可以降低重症、住院和死亡的風險。

舊金山衛生官員表示，接種過第一劑疫苗、但未接種第二劑的人，不需要重新開始接種，即使已超過28天。目前不建議已完成兩劑疫苗接種的人，接種加強劑。