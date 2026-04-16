史沃威爾爆醜聞請辭 國會席次8/18補選…14區選民今年將3次投票

聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）因多起性不當行為指控請辭後，留下的第14國會選區席次訂於2026年8月18日舉行補選。（路透）

美國政壇震盪延燒至灣區，代表東灣地區的聯邦眾議員史沃威爾 （ Eric Swalwell）因多起性不當行為指控請辭後，留下的國會席次確定將透過補選填補。加州 州長紐森（Gavin Newsom）宣布，將於2026年8月18日舉行第14國會選區特別選舉。

史沃威爾於周一宣布辭職，此前多家媒體在上周五披露，多名女性指控其涉及性侵與不當行為，儘管他否認相關指控，但在輿論與政治壓力下，最終選擇提前結束長達13年的國會任期。

在辭職前一天，史沃威爾才剛宣布暫停加州州長競選，原本民調顯示，他在民主黨初選中名列前段班，與同黨億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）並列主要競爭者之一，這起風波不僅影響國會席次，也恐讓原本的州長選戰選情出現變數。

此次補選將決定誰在剩餘任期內接替職位，直到2027年初新一屆國會上任。由於辭職時間接近原有選舉時程，因此需另行舉行補選，第14選區選民今年預計將面臨「三次投票 」：6月初選、8月補選，以及11月大選。

加州第14國會選區位於阿拉米達市東灣地區，涵蓋海沃、利佛摩、布利桑頓、聯合市、聖利安曲與卡斯楚谷等城市，並包括佛利蒙部分地區。根據2025年統計，該選區人口約為76萬人，其中約48.8%的居民擁有學士以上學歷，外界普遍將其視為灣區典型的中產與高教育程度選區。

在席次提前釋出的情況下，民主黨內部也將預料出現競爭；由於現任席次原屬民主黨，相關人選動向備受關注，也可能提前帶動選戰升溫。外界普遍預期，具地方基礎的民選官員、州級政治人物，甚至曾參與其他選戰布局的人選，都可能評估投入；然而補選時程緊湊，從宣布到投票僅數月時間，對參選人而言，組織動員、募款能力與既有知名度，將成為關鍵因素。

對灣區民眾而言，這不只是一次補選，更是在政治風暴後重新選擇代表的時刻；而第14選區的投票結果，也將成為觀察當前政治信任度與選民態度的重要指標。