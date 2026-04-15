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聖塔克拉拉大學獲2500萬鉅款 來自Nvidia副總裁

編譯林思牧╱綜合報導
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輝達（Nvidia）公司高管蕭奎斯特（Debora Shoquist）捐贈近25...
輝達（Nvidia）公司高管蕭奎斯特（Debora Shoquist）捐贈近2500萬美元，給聖塔克拉拉大學作為成立AI應用中心的經費。（路透）

天主教耶穌會創立的聖塔克拉拉大學，獲得輝達（Nvidia）一位高階主管捐贈近2500萬美元，作為成立AI應用中心的經費。

聖荷西信使報報導，聖塔克拉拉大學14日宣布，計畫建立新的AI中心。此前該校收到了一筆近2500萬美元的捐款，這是該校175年悠久歷史上收到的最大捐款之一。這所耶穌會大學一向重視以人為本、注重倫理的教育，乍聽之下似乎並非建立AI中心的最佳選擇，但蕭奎斯特（Debora Shoquist）卻不這麼認為。

蕭奎斯特是輝達的營運執行副總裁，也是聖塔克拉拉大學的畢業生。她的捐款是用於創建「坎寧罕•蕭奎斯特人工智慧應用與人類潛能中心」（Cunningham Shoquist Center for Applied AI and Human Potential），將成為校內各系探索和合作開發AI工具的樞紐。

「現在，AI為聖塔克拉拉大學提供了一個契機，讓我們抓住這股浪潮，探索如何利用AI改善人類的生活，」蕭奎斯特在發布的影片中說道，「我認為這與聖塔克拉拉大學的價值觀非常契合–培養全面發展的人才，使他們能夠貢獻力量、塑造未來並幫助他人–而且我相信，如果AI運用得當，就能在這一領域發揮極其強大的作用。」

該中心將成為聖克拉拉大學第四個「卓越中心」（Centers of Distinction），其他三個分別是米勒全球影響力中心（Miller Center for Global Impact）、依納爵耶穌會教育中心（Ignatian Center for Jesuit Education）和馬克庫拉應用倫理中心（Markkula Center for Applied Ethics）。

「AI的發展速度令人難以置信，」工程學院院長夏普（Kendra Sharp）說，「我認為，這使得人們不僅需要具備技術能力，還需要具備批判性思維和溝通技巧，以便在當下做出深思熟慮的決策，並將AI作為造福大眾的工具。」

輝達

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