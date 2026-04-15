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康曲柯士達社區大學宣布：免除181學生債務

編譯組／綜合報導
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近200名東灣康曲柯士達社區大學（Contra Costa College）學生...
近200名東灣康曲柯士達社區大學（Contra Costa College）學生剛剛收到一條驚喜簡訊：「你們的學債已免除。」（谷歌地圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，周一近200名康曲柯士達社區大學（Contra Costa College）的學生收到了一則不同尋常且令人欣喜的財務消息。

「你們欠社區大學的任何債務都已正式免除。這是真的，絕非玩笑，」這所公立社區社區大學的院長羅傑斯（Kimberley Rogers）在周一上午發給學生的短視頻中宣布。

該社區大學基金會同意撥款3萬1490美元，用於免除聖巴布洛（San Pablo）校區181名學生今年拖欠的債務。債務類型不僅包括學生活動費，還包括逾期學費；欠款金額從區區2美元到最高980美元不等，每位學生平均欠款173美元。

康曲柯士達社區大學基金會執行董事馬塞利諾（Sara Marcellino）說：「目前生活成本極高，特別是在灣區。」她在聲明中指出，該基金會「在慈善方面度過了豐收的一年」。

該計畫不適用於國際學生和外州學生，修讀大學課程的高中生原本就無需支付學費。

這是該基金會第二次買斷學生債務。第一次是在2021年，當時現任赫克力斯（Hercules）市副市長，也是該市曾經的市長沃克格里芬（Alexander Walker-Griffin）欠該社區大學4000美元。

「我當時非常高興，」沃克格里芬告訴「紀事報」。這項免除其債務的計畫「讓我得以繼續生活，並最終完成了研究生學業。」

和許多社區社區大學學生一樣，沃克格里芬當時過著捉襟見肘的生活。他作為一名自閉症兒童行為治療師，每周收入350美元，原本不得不通過分期付款計畫慢慢償還這4000美元。

沃克格里芬曾擔任康曲柯士達社區大學的學生會主席，他表示自己當時已從該校轉學至莫拉卡（Moraga）的聖瑪麗社區大學（St. Mary′s College）。但他表示，聖瑪麗社區大學要求他必須完成最後一門社區大學課程統計學，才能頒發畢業證書。為此，他必須先還清債務。

沃克格里芬認為，正是這項慈善舉措掃除了本會延誤他學業的障礙。

「令人振奮的是，」他說，「今年的康曲柯士達社區大學學生也將擁有同樣的機會。」

「許多，如果不是大多數，社區大學學生都是在職成年人。因此，他們面臨的障礙總是很高，」他說，「這是消除這些障礙的絕佳方式。」

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