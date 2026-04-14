由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

解決加州 無家可歸危機的出路，可能在於防治，而非只專注那些已經失去家園的人。聖塔克拉拉縣一項應對遊民 問題的援助計畫，正是基於這種理念，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州、甚至全美地區進行試點。

媒體Calmatters報導，計畫發現，援助機構只需支付數千美元，就能阻止人們流落街頭。不僅能避免失去家園帶來的創傷，也能為州政府或地方政府節省數萬美元的後續援助費用。

非營利組織「目的地：家園」（Destination: Home）在聖塔克拉拉縣開展這項計畫，最近啟發全國另外十個試點項目啟動，促使這個策略首次在多州進行大規模測試。若這些試點的縣獲得成效，倡議人士將推動成為全國性計畫。

「目的地：家園」計畫執行長羅文(Jennifer Loving)表示，解決無家可歸問題，最直接方法就是從最開始就不讓它發生。

傳統上，城市、縣和州府會將資源用於幫助最需要幫助的人，也就是目前流落街頭的人。這種策略問題在於，每幫助一個人搬進住處，就會有更多人陷入無家可歸的情況。

但防治也面臨自身挑戰：援助最有效對象是那些即將失去住處的人，而確認這些人並非易事。灣區幾個社區使用問卷調查、評估一個人若未獲幫助，最終流落街頭的可能性有多大。洛杉磯縣計畫則利用人工智慧技術。

「目的地：家園」計畫於2017年協助聖塔克拉拉縣啟動第一個無家可歸預防計畫。

計畫透過捐款獲得100萬美元預算，第一年就幫助200戶家庭。接下來數年，這個非營利組織取得成效，並贏得縣府官員支持。如今，計畫年度預算為3000萬美元，其中大部分來自公共資金，每年服務2500戶家庭。

申請該計畫的人員透過多種途徑了解計畫訊息，包括食物銀行和其他服務機構、轉介推薦以及驅逐法庭的外展工作人員。他們需要填寫問卷，以評估自身無家可歸的風險。若符合足夠風險因素，他們就有資格獲得援助。

過去一年，計畫參與者平均獲得約6500美元的援助，包括多次申請援助，其中大部分直接用於支付房租、押金和其他住房費用。參與者可以用這筆錢解決任何威脅其住房的問題。

他們可去工作，支付在租房過渡期間的酒店住宿費用，支付醫療費用，或若是每月高額還款影響租房能力，還可償還信用卡債務。參與者如果需要，可多次尋求幫助，而且許多人確實如此。

「目的地：家園」計畫將其防治模式推廣到全國10個新地區，包括加州聖馬刁縣、佛羅里達州Miami-Dade縣、喬治亞州亞特蘭大、德州奧斯汀-特拉維斯縣(Austin-Travis County)、阿拉斯加社區以及明尼蘇達州多個部落社區。檢視此模式在聖縣以外地區，是否能夠成功。