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前屋崙市長薛麗比掌灣區委員會 領航轉型

編譯廖宜怡╱綜合報導
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前屋崙市長薛麗比獲灣區委員會任命為新一任總裁暨執行長。(美聯社)
前屋崙市長薛麗比獲灣區委員會任命為新一任總裁暨執行長。(美聯社)

推動灣區經濟發展的組織「灣區委員會」（Bay Area Council）宣布，前屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）將出任該組織下一任總裁暨執行長。

舊金山紀事報報導，灣區委員會13日宣布，曾於2015年到2023年擔任屋崙市長的薛麗比，將於5月4日正式履新。該組織透露，其執行委員是在經過一場激烈的全國性遴選後，最終敲定由薛麗比出任新總裁。

Hanson Bridgett律師事務所董事會主席暨執行合夥人羅森（Kristina Lawson）在一份聲明中說：「薛麗比是傑出的領導者，對灣區面臨的機會與挑戰有深入的了解。她可凝聚人心、推動實質進展、倡導創新解決方案的卓越能力已獲得充分印證，使她成為可以在此關鍵時刻領導灣區委員會的獨一無二人選。」

薛麗比今年初曾有意競選加州財務長，後退出轉而支持加州副州長康伊蓮競選這一職務。

薛麗比說：「灣區向來是建設未來之地，也是解決棘手挑戰之地。很榮幸能加入灣區委員會，與委員會中傑出的商業與公民領袖們攜手合作，共同解決本地最迫切的需求，從恢復住房可負擔性、提振經濟，到改善公共安全和擴大發展機會。」

根據灣區委員會的簡介，自卸任屋崙市長以來，薛麗比先後在柏克萊加大、史丹福大學和哈佛大學擔任訪問學者和教學職務，主要關注公私合作與效率治理方面；她也曾擔任非營利團體Abundance Network顧問，這個團體致力推動加速住房、交通和基礎建設的相關政策。她目前是美國住房與城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）任命在大都會交通委員會和灣區住房金融局的代表。

灣區商界和政界領袖包括凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）執行長亞當斯（Greg Adams）和代表矽谷的聯邦眾議員李卡多（Sam Liccardo），均歡迎薛麗比獲灣區委員會任命。

加州 屋崙 灣區

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